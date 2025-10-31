AKTUELNO

Zadruga

Želi da zna više detalja o njenom susretu s Karićem? Luka sve ispitao Aneli, ona ga oduvala! (VIDEO)

Foto: Pink.rs

Provaljen!

Aneli Ahmić nedavno je u emisiji ''Pitanja gledalaca'' priznala da je pred ulazak boravila u kući Stefana Karića i da kada je sipala pogrešno gorivo u automobil, da je Karić bio taj koji je došao da joj pomogne i odšlepa joj auto do njegove kuće.

Čini se da je Luki to priznanje ostalo duboko u sećanju obzirom da je on sad indirektno krenuo da ispituje Aneli za nezgodu koja joj se dogodila, a ona ga je oduvala i po svemu sudeći o tome nije želela preterano da priča.

- Gde si sipala pogrešno gorivo? - upitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma nisam nego mi je pumpa otišla - odgovorila je nervozno Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

