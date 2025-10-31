AKTUELNO

Žena otišla u zaborav dok ja nisam došla: Aneli udarila Alibabi nikad jaču kontru i isprozivala Staniju, pa brutalno oblatila Luku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Luke Vujovića i Ilije Pečenice u kom se Luka pere od silnih bljuvotina koje je Aneli Ahmić izrekla na njegov račun . Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić.

- Ova priča je stvarno smešna. Zamisli kao ušao je da spasi našu vezu, a spašavao je tako što se muvao sa Majom Marinković. Ne sviđa mi se nimalo šta radi, prošle godine je sve ovo radio i još uvek nije izvukao pouku. Sutra ako dođe do svađe, opet će otići sa Milanom i Popom i ispirati im mozak. Što je bitno da Pečenica zna da je on uzeo stan i ostalo? Spašavanje naše veze nije što će on doći i flertovati s drugom ženom - rekla je Aneli.

- Govorila je da sam ušao da igram rijaliti i da je ne volim. Ja da sam ostao deset meseci napolju, a ona da je ušla to bi bio kraj naše veze. Mislim da što sam pristao da uđemo zajedno da sam time spasio našu vezu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog čega si rekao da ja nisam Aneli koju ti poznaješ? - upitala je Aneli.

- Zbog stvari koje si radila - rekao je Luka.

- On je meni rekao da je hteo da skrene sa teme mene i Asmina, pa da je zato to radio sa Majom - rekla je Aneli.

- Nikada nisam to rekao - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je možda i napolju razmišljao da je bolje da uđe prvi i da te čeka jer veruje da će Aneli napraviti sr*nje. Ne znam zašto Luka imaš potrebu da ideš sa strane i pričaš ljudima šta si ti radio za vas. Ja stvarno nisam čuo da se ona pravdala ikome, a Luka kao da se plaši da je neko ne osudi - rekao je Janjuš.

- Milan mu kaže: ''Video sam svojim očima kako se šmeka sa Anđelom'', a Luka kaže: ''Video sam'' - rekao je Milan.

- Čim je Aneli ušla, on je pokazao da ovde nema poverenja - rekao je Janjuš.

- Mi smo bili u razmišljanju, nismo znali da li da uđemo ili ne. Mi smo pričali da li da idemo i on je otišao na razgovor, vratio se i kaže: ''Ja potpisao'', a ja u šoku - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko je njemu Ilija Pečenica da se Luka njemu pravda? Oni kad su ušli hteli su da budu sa mnom prva tema. Trenutno je situacija da su oni donji - rekao je Alibaba.

- Moram da kažem da je Stanija napravila i tebe i mene i Luku - rekao je Alibaba.

- Ma koja Stanija? Žena otišla u zaborav dok nisam ušla ovde - rekla je Aneli.

- Ovo su dva rijaliti fanatika - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

