Morbidnostima Sare Raičević nikad kraja, vređa Boginju kao nikad: Je**m li ti onu mrtvu mamu što te nije vaspitala(VIDEO)

Novi okršaj!
Sandra Todić i Sara Raičević nastavile su svoj sukob sa Tanjom Stijeljom Boginjom kojoj su bez pardona izgovarale skandalozne prozivke na račun pokojne majke, a da li će se tenzija malo smiriti, ostaje da pratimo.
- J*bem li ti mamu u p*čku klošarko, mrtvu onu što nije mogla da te vaspita. Je l' si čula? - upitala je Sara.
- Ljubomorne ste što jedem - rekla je Boginja.
- J*bem li ti mamu u p*čko klošarko raspala - rekla je Sara.
- Šta je k*rvo? Željna si k*rca kao ... - rekla je Sandra.
- Je l' ti to šestica izbijena od k*rca ili čega? - upitala je Boginja.
- Glupačo, niko nije imao da te nauči da se ponašaš - rekla je Sandra.
- Je l' ti se drugarica odmorila od pričanja pošto je debela? - upitala je Boginja.
- Ovde se k*rčiš, napolju bi drugačija priča bila - rekla je Sandra.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić