Morbidnostima Sare Raičević nikad kraja, vređa Boginju kao nikad: Je**m li ti onu mrtvu mamu što te nije vaspitala(VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sandra Todić i Sara Raičević nastavile su svoj sukob sa Tanjom Stijeljom Boginjom kojoj su bez pardona izgovarale skandalozne prozivke na račun pokojne majke, a da li će se tenzija malo smiriti, ostaje da pratimo.

- J*bem li ti mamu u p*čku klošarko, mrtvu onu što nije mogla da te vaspita. Je l' si čula? - upitala je Sara.

- Ljubomorne ste što jedem - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bem li ti mamu u p*čko klošarko raspala - rekla je Sara.

- Šta je k*rvo? Željna si k*rca kao ... - rekla je Sandra.

- Je l' ti to šestica izbijena od k*rca ili čega? - upitala je Boginja.

- Glupačo, niko nije imao da te nauči da se ponašaš - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ti se drugarica odmorila od pričanja pošto je debela? - upitala je Boginja.

- Ovde se k*rčiš, napolju bi drugačija priča bila - rekla je Sandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

