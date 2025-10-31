Operisana Kristina Spalević! Uradila pet zahvata u jednom danu a sada se oglasila iz bolnice: NAREDNI DANI SU NAJTEŽI...

Kristina Spalević, koja je dva puta postala majka, već duže vreme ima želju da povrati izgled tela koji je imala pre trudnoća.

Sada je odlučila da taj cilj i ostvari, zakazala je estetsku intervenciju na jednoj privatnoj klinici kako bi transformisala svoju figuru.

– Jedva čekam da se vratim kući, sada su mi ovi prvi dani najteži. Operacija je završena juče u 17 časova, a danas sam već uspela da prošetam dva puta. Uradila sam takozvani “Mommy makeover” , liposukciju stomaka, zatezanje i ušivanje dijastaze, uklanjanje viška kože, kao i podizanje grudi uz implante – ispričala je Kristina.

Istakla je da je presrećna što je ostvarila ono o čemu je dugo razmišljala, te da se oporavak odvija odlično.

Šta je Mommy makeover? Mommy makeover je skup estetskih zahvata koji pomažu ženama da povrate izgled tela posle porođaja. Najčešće obuhvata zatezanje i uklanjanje viška kože, korigovanje trbušnih mišića i preoblikovanje grudi.

Bivši rijaliti učesnici Kristina Spalević i Kristijan Golubović nedavno su se pomirili, nakon što je ona prihvatila da njihovom zajedničkom životu daju još jednu šansu. Oni su nakon mnogo javnih osuda i optužbi ponovo odlučili da budu zajedno, a Kristina je tad napisala da je to sve iz duše.

- Život nije crno-beli film. Svi donosimo odluke iz srca, iz ljubavi, slabosti, iz želje da deca odrastaju uz oba roditelja. Da, naišla sam na osudu. Znam da se neki osećaju iznevereno. Ali ništa ovde nije gluma, ja sam samo žena koja se bori i uči. Deca nisu razlog da ostajemo u toksičnom odnosu, ali jesu razlog da damo sve šanse. l da se ne kajem jednog dana, znajući da nisam sve probala - napisala je Kristina.

Autor: N.B.