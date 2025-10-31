AKTUELNO

Zadruga

Tebi je teško zbog ovakvih klipova: Luka uspeo da pronađe rešenje za Aneline probleme, ona bez reči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teško joj je!

Aneli Ahmić i Luka Vujović nastavili su da vode konverzaciju o problemima koji su ih savladali tokom današnjeg dana, a izgleda da je Luka ipak uspeo da pronađe rešenje za Aneline probleme.

- Ja mislim da je tebi teško što si sebi dozvolila ovakav klip i da si to radila iz inata prema meni, a svi okreću da voliš Janjuša. Mislim da se samo slomilo na nama, a da si se ustvari iznervirala zbog toga - rekao je Luka.

- Naravno da mi je teško što mi izlaze ovakvi klipovi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije isto kad radiš iz besa i kad radiš samoinicijativo, tako da sam ja kriv. Nije mi cilj da se raspravljamo i svađamo jer bih onda išao za tobom i govorio ti o tome, pa bih te i vređao. Nisam sigurno mislio da nastaviš već sam iz besa to rekao. Ja šta god da sam uradio, nemam opravdanja apsolutno i to se slažem. Je l' si ti meni rekla da me voliš? - upitao je Luka.

- Da - odgovorila je Ahmićeva.

- Šta je problem onda? Ja sam prihvatio da ti mene voliš i osećam tvoju ljubav - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

