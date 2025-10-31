ŠOK OBJAVA MUSTAFE DURDŽIĆA: Jedna fotografija iznenadila mnoge, a na njoj Aneli, Asmin i Nora, svi se pitaju jedno (FOTO)

Niko se ovome nije nadao!

Trenutno u Eliti 9, često dolazi do razgovora Aneli Ahmić i Asmina Drudžića o njihovom odnosu i njihovoj ćerki Nori.

Asmin u više navrata pokušava da skrene Aneli pažnju na određene stvari zbog njihove ćerke, te su komentari u Beloj kući veoma česti da njih dvoje supuštaju loptu i da pokušavaju da budu prijatelji zbog njihove ćerke.

Da to nije situacija samo kod njih govori i to da je Asminov otac Mustafa takođe po svemu sudeći rešio da spusti loptu u sukobima, te je jednom fotografijom na svom Fejsbuk profilu iznenadio sve.

Naime, Mustfa je okačio sliku Aneli, Asmina i Nore sa jedne porodične proslave, gde je prikazana srećna porodica, a da li je to dokaz da Durdžić smatraju da Asmin i Aneli treba da spuste loptu, ili je nešto drugo u pitanju, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.B.