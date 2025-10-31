AKTUELNO

OVO JE ŽENA S KOJOM JE ASMIN VARAO ANELI, UŽIVALI U DUBAIJU, MUSTAFA ZNAO SVE: Zgodna brineta ima dete sa mužem poznate pevačice, procurile i Durdžićeve ŠOK prepiske s ocem! (VIDEO)

Asmin tada jasno stavio do znanja Aneli da ne želi ništa sa njom!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić sinoć su se u više navrata suočili u emisiji "Gledanje snimaka", te su tako potegli mnoge teme iz njihovog života.

Naime, jedna od tema koja je digla Belu kuću na noge jeste deo kada je Asmin priznao da je više puta prevario Aneli i pre Stanije Dobrojević, te i da je ona to znala, što je ona čvrsto demantovala. Međutim, sada su isplivali novi dokazi koji govore o tome da je Aneli bila upućena u Asminova nevertsva, a za sve je znao i njegov otac Mustafa.

Naime, kako saznajemo, Asmin je 2022. godine provodio vrele dane u Dubaiju sa izvesnom Draganom sa kojom je varao Aneli, a kako smo saznali Dragana ima dete sa mužem pevačice Selme Bajrami.

Kako dalje saznajemo, za celu Asminovu aferu sa zgodnom brinetom znao je Asminov otac Mustafa, a njihove prepiske, kao i skrinšot Alibabinog dopisivanja sa Aneli u kojem joj on vrlo otvoreno govori da ga ostavi na miru i da ga zaboravi, pogledajte u nastavku:

