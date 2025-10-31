AKTUELNO

Domaći

Uvek ću prihvatiti i podržati, imaju moj blagoslov: Majka Teodore Delić nikad srećnija zbog veridbe koja će se desiti, za Pink.rs otkrila sve detalje!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Piyabay.com ||

Kakav preokret!

Nenad Macanović Bebica već duže vreme planira da veri Teodoru Delić sa kojom je već dve godine u emotivnom odnosu, a upravo iz tog razloga radio je i tajni zadatak na kom je bio sedam dana i pravio se da je ljut na svoju devojku Teodoru.

pročitajte još

Konačno priznao! Đukić otkrio Aneli da mu se sviđa Teodora Delić: Nikada ne bih razdvojio neki par u kući, ali... (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Obzirom da je zadatak bio uspešan i da se Bebica danas sa Drvetom mudrosti dogovorio oko svih detalja za veridbu koja će se održati u nedelju na Rajskom ostrvu, mi smo sada želeli da čujemo ni sud majke Teodore Delić, Slavicu Delić, koja je često umela da oplete po ćerkinom izboru u poslednjim mesecima.

pročitajte još

Razvezao jezik: Anđelo obelodanio sve o flertu s Teodorom Delić, pa otkrio da li gori između Alibabe i Maje! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam najsrećnija majka ako je moja Tea srećna i zadovoljna jer njene želje su i moje. Ukoliko je Nenad ljubav njenog života, uvek ću prihvatiti i podržati i od mene ima Blagoslav. Nek im je sa srećom - poručila je Slavica Delić.

pročitajte još

Vruće scene u cik zore: Bebica i Teodora se zaigrali pod jorganom, sve puca od strasti (VIDEO)

Kako će proteći veridba Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice i da li će Teodorina majka stvarno biti ponosna na ćerkin izbor, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Slavica Delić

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ČEKA DA ANELI NAPRAVI GREŠKU! Dačo izneo detalje Lukine DVOSTRUKE igre i njegovog muvanja sa Majom: Ahmićeva će počupati kosu s glave (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Afera Terze i Teodore razrešena: Bora preuzeo svu krivicu na sebe, pa sklopio primirje sa Bebicom! (VIDEO)

Domaći

ODLUČILA DA UBRZA PROCES! Kačavenda sluti na novi par Elite 9: Za potrčke izabrala Anđela i OVU učesnicu (VIDEO)

Domaći

Ana Spasojević otkrila šok detalje: Priznala da je Matora trudnu Stefani ostavila samu ispred vrata, svi ostali u neverici! (VIDEO)

Zadruga

Šok nad šokovima: Kačavenda zabola Vanji novi nož u leđa i svojim glasom joj presudila da ode u izolaciju! (VIDEO)

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Posle žestokog sukoba - šok obrt: Ena i Peja završili zajedno, evo šta su radili nakon emsije Narod pita! (FOTO+VIDEO)