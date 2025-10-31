Uvek ću prihvatiti i podržati, imaju moj blagoslov: Majka Teodore Delić nikad srećnija zbog veridbe koja će se desiti, za Pink.rs otkrila sve detalje!

Kakav preokret!
Nenad Macanović Bebica već duže vreme planira da veri Teodoru Delić sa kojom je već dve godine u emotivnom odnosu, a upravo iz tog razloga radio je i tajni zadatak na kom je bio sedam dana i pravio se da je ljut na svoju devojku Teodoru.
Obzirom da je zadatak bio uspešan i da se Bebica danas sa Drvetom mudrosti dogovorio oko svih detalja za veridbu koja će se održati u nedelju na Rajskom ostrvu, mi smo sada želeli da čujemo ni sud majke Teodore Delić, Slavicu Delić, koja je često umela da oplete po ćerkinom izboru u poslednjim mesecima.
- Ja sam najsrećnija majka ako je moja Tea srećna i zadovoljna jer njene želje su i moje. Ukoliko je Nenad ljubav njenog života, uvek ću prihvatiti i podržati i od mene ima Blagoslav. Nek im je sa srećom - poručila je Slavica Delić.
Kako će proteći veridba Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice i da li će Teodorina majka stvarno biti ponosna na ćerkin izbor, ostaje da pratimo.
Autor: N.Panić