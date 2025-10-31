AKTUELNO

Rafalna paljba: Saška Karan unakazila Aneli Ahmić, u par poteza raskrinkala njenu prljavu igru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda u večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji ugostili su Sašku Karan. Ona je na samom početku bez dlake na jeziku oplela po Aneli Ahmić i Luki Vujoviću.

ŠOK OBJAVA MUSTAFE DURDŽIĆA: Jedna fotografija iznenadila mnoge, a na njoj Aneli, Asmin i Nora, svi se pitaju jedno (FOTO)

- Luka mi deluje razj*bao, kockice su mu se razmontirale i on treba da se sastavlja. Njemu se svašta nešto dogodilo, verovatno se zatelebasao... Zaljubio se dobro, verovano da jeste - govorila je Saška.

Foto: RED TV Printscreen

- Aneli je lepa devojka, što se ne bi zaljubio - dodao je Panda.

Kome glumiš? Aneli provalila Lukinu taktiku, više mu neće dozvoljavati da ispada žrtva kod fanova! (VIDEO)

- Daj Panda, molim te. Nemoj da me zaj*bavaš. Ajde nije sve u lepoti, lako je biti lep. Sve su na isti kalup, ne mogu da izdvojim jednu devojku. Ona je jedna namazana i lukava osoba, to skoro nisam videla. To je za mene osoba koja je zaista lažov. Milan Milošević nju nešto pita, ona nešto kaže, a posle priča sasvim drugačije od onoga što je rekla pre dva minuta. Ko prati s velikom pažnjom, a ne ofrlje, taj može da vidi - nastavila je Saška.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: A. Nikolić

