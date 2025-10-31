Ona je nimfomanka, psihopata... Saška Karan demolirala Aneli Ahmić, uverena da je Anđelo njena sledeća žrtva! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda u večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji ugostili su Sašku Karan. Ona je na samom početku bez dlake na jeziku oplela po Aneli Ahmić.

- Ona mi liči na nimfomanku. Bio je Asmin, Janjuš, Luka, a onda će biti Anđelo. Zvali ste me prošle godine ja sam prognozirala da će Gastoz da pobedi i navijala sam za njega i on je pobedio. Ja imam dovoljno iskustva, videla sam sliku i kao baba vanga sam. Ja imam izraženu intuiciju, Ribe sam u horoskopu - govorila je Saška.

- Mnogi spekulišu o odnosu Aneli i Janjuša, da ne mogu da se suzdrže, a neki kažu da postoji strast između Asmina i Aneli. Ko tu koga voli? - pitala je Anastasija.

- Aneli je psihopata, ona obožava da bude u centru pažnje. Drugo je flert, a drugo ići sa nekim u krevet. Ona tako može da isproba celu "Elitu". Ona njih vrt, ali oni to dozvoljavaju - nastavila je Saška.

- Ko je najiskreniji od muškaraca? - pitala je Anastasija.

- Asmin, njen bivši muž sa kojim ima dete - rekla je Saška.

Autor: A. Nikolić