Karambol u Eliti: Sara najgnusnije vređa Boginju, obezbeđenje hitno reagovalo! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Tanja Bogija i Sara Raičević tokom celog dana žestoko ratuju. Iako su mnogi očekivali da će se smiriti strasti kad budu legle da spavaju, haos se nastavio čim su otvorile oči. One su se prozivale u radionici, a onda je došlo do klinča.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mama dr*lja te rodila. Prevrće ti se mama u grobu kad te vidi takvu - govorila je Sara.

- J*bačice - ponavljala je Boginja.

Nakon toga Sara je počupala Boginju, a obezbeđenje je hitno reagovalo kako ne bi došlo do većeg okršaja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

