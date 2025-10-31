U dubini duše on... Aneli progovorila o odnosu sa Asminom, pa ga jednom rečenicom izbacila iz takta! Durdžić kao oparen skočio na nju (VIDEO)

Drama na samom početku emisije!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević na samom početku noći razgovarao je sa Aneli Ahmić.

- Aneli, tvoje gostovanje u sredu na radiju, rekla si da ti je Asmin pomutio razum. Na šta si mislila? - pitao je Darko.

- Zato što čas jedno misli, čas drugo i ne znam šta da mislim o njemu. Normalno priča sa mnom, pa me psuje i vređa, želi DNK, pa ne želi DNK. Tako da mi je Asmin pomutio razum. Poznavajući njega on nije takav, ali ima lošu stranu koju pokazuje poslednje dve godine, a u dubini on nema to mišljenje i nije tog stava. On kao da se inati za sve... Mislim da će razgovor doći vremenom, treba postepeno da teče baš ovako kako je krenulo. Mi sad da odemo da razgovaramo i sednemo posvađali bismo se 100 puta - rekla je Aneli.

- Asmin je ostao u šoku kad si rekla da se ne kaješ ni zbog jedne stvari za ove tri godine, kakav je odgovor očekivao? - pitao je voditelj.

- Ne kajem se što sam ušla u rijaliti, nemam šta da se kajem. Sad kad bih vratila vreme ne bih govorila neke stvari. Šta je njega pogodilo što sam rekla da sam ga ostavila? - rekla je Aneli.

- Pitala sam da li se pokajala za neki postupak bilo koji u tri godine. Mogla je da se pokaje jer je pravila test za trudnoću jer je tvoja sramota i sramota od Nore. Ja sam na to mislio, a ne da li si meni rekla nešto ili ne - govorio je Asmin.

- Da li sam tražila test? Ja sam govorila da nisam trudna jer sam znala da nisam trudna. Jedino što se desilo bilo je sa Janjušem, svi znamo tu situaciju i kako smo planirali, ali tako se desilo. Ja posle j*banja nema kajanja - rekla je Aneli.

-- Koliko te boli što te Asmin diskredituje kao majku i o tvom majčinstvu sve najgore govori? - pitao je Darko.

- Naravno da me boli jer smo živeli zajedno i zna da sam pažljiva majka koja je 24 sata dnevno provodila sa Norom - rekla je Aneli.

-- Pa nije majčinstvo samo provoditi vreme sa detetom, nego i da učiš pametne stvari i da priča - dodao je on.

- Što je ti ne učiš? Što se nisi borio i prijavio me? - pitala je Aneli.

- Uči je Grofica. Je l' te nisam prijavio? Hvala za istinu - dodao je on.

Autor: A. Nikolić