Tenzija dostigla vrhunac: Aneli želi Alibabino priznanje da je i dalje voli, on shvatio da je LUDA za njim, pa nikad gore ponizio Luku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u Beloj kući!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Asminom Durdžićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Odakle znaš da je luda za tobom? - pitao je Darko.

- Samo na mene ima ovu burnu reakciju, to njeno seljačko. Samo ja kad pričam više, a drugi ima lažan osmeh. Sad dok pričam oči su joj pune suza i pljuvačka joj ide niz usta. Izmamim joj osmeh, ali ne lažan kao Janjuš, već onaj "Dođi i uzmi me". Ja nju ovde poznajem najbolje. Janjuš je mali meda i svaka devojka mora da mu se nasmeje, takav je tip koji izaziva reakciju osmeh - govorio je Asmin.

- On meni i dalje tepa, ne može da sakrije ljubav prema meni. Voliš me i dalje, priznaj ljudima - dodala je Aneli.

- Da, volim te. Ona bi sad pola sata sa mnom ovako. Ona kad priča sa Lukom ima pogled kao da ide na sahranu, tako gleda svog verenika i to svi vidimo - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, rekao si ako se dokaže da je Nora tvoja da ćeš da joj prepišeš starateljstvo. Sad govoriš ako je tvoja da moraš da je izvučeš iz kandži Ahmića i da želiš da bude na pravom putu. Šta ćeš da uradiš? - pitao je Darko

- Imam pravo kao otac i ne treba mi sud za to jer se dogovorimo za tri minuta. Ako Aneli bude dobra majka nikad ništa ne bih uradio. Ako Aneli i ja nađemo zajedniču reč, da Sita i Grofica nemaju veze sa tim, mi zajedno odlučujemo. Ja sam rekao da je ona bila majka dok sam je ja držao pod kontrolom - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

