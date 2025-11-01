ANELI I NJENI SULTANI! Razotkriven flert Ahmićeve i Janjuša poljuljao njenu vezu s Lukom, ona ponovo s Alibabom OČI U OČI, a ono čega se Maja prisetila, nekada je DRMALO Balkan

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Tokom protekle večeri, održana je još jedna emisija "Pitanja novinara", a vaši domaćini bili su voditeljka Ana Radulović, predstavnik Pink.rs portala, voditelj i novinar Darko Tanasijević, kao i predstavnik RED portala, Joca novinar.

Na samom startu emisije Darko je podigao Aneli Ahmić, te je tako započeo razgovor s njom o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Aneli, tvoje gostovanje u sredu na radiju, rekla si da ti je Asmin pomutio razum. Na šta si mislila? - pitao je Darko.

- Zato što čas jedno misli, čas drugo i ne znam šta da mislim o njemu. Normalno priča sa mnom, pa me psuje i vređa, želi DNK, pa ne želi DNK. Tako da mi je Asmin pomutio razum. Poznavajući njega on nije takav, ali ima lošu stranu koju pokazuje poslednje dve godine, a u dubini on nema to mišljenje i nije tog stava. On kao da se inati za sve... Mislim da će razgovor doći vremenom, treba postepeno da teče baš ovako kako je krenulo. Mi sad da odemo da razgovaramo i sednemo posvađali bismo se 100 puta - rekla je Aneli.

- Asmin je ostao u šoku kad si rekla da se ne kaješ ni zbog jedne stvari za ove tri godine, kakav je odgovor očekivao? - pitao je voditelj.

- Ne kajem se što sam ušla u rijaliti, nemam šta da se kajem. Sad kad bih vratila vreme ne bih govorila neke stvari. Šta je njega pogodilo što sam rekla da sam ga ostavila? - rekla je Aneli.

U nastavku razgovora Aneli je otkrila kako gleda na Alibabine tvrdnje da je i dalje luda za njim, te je tako i otkrila da li misli da je on zaljubljen u nju.

- Kako reaguješ na Alibabine tvrdnje da si i dalje luda za njim? - upitao je Darko.

- Ima pravo da misli, svako za sebe misli da je najbolji. On ima pravo to da izgovara, ubeđen je da sam luda za njim. On je u to bio ubeđen i napolju, dve godine je pričao da sam luda za njim - govorila je Aneli.

- Da li ti primećuješ da je on lud za tobom? - pitao je Darko.

- Ne bih rekla da gaji neku emociju, ali je posesivan i ne prihvata poraze. Vidimo koliko sam mu se zgadila, pa dolazi smeška se i priča sa mnom. Njemu prija da priča sa mnom. Ona ima cilj da Luka i ja raskinemo, trudi se i izmišlja. Govori da sam bila u Dubrovniku sa momkom, kojeg nisam ni u prolazu videla - rekla je Aneli.

Ponovno suočavanje Alibabe i Aneli dovelo je tenziju u Beloj kući do vrhunca.

- Odakle znaš da je luda za tobom? - pitao je Darko.

- Samo na mene ima ovu burnu reakciju, to njeno seljačko. Samo ja kad pričam više, a drugi ima lažan osmeh. Sad dok pričam oči su joj pune suza i pljuvačka joj ide niz usta. Izmamim joj osmeh, ali ne lažan kao Janjuš, već onaj "Dođi i uzmi me". Ja nju ovde poznajem najbolje. Janjuš je mali meda i svaka devojka mora da mu se nasmeje, takav je tip koji izaziva reakciju osmeh - govorio je Asmin.

- On meni i dalje tepa, ne može da sakrije ljubav prema meni. Voliš me i dalje, priznaj ljudima - dodala je Aneli.

- Da, volim te. Ona bi sad pola sata sa mnom ovako. Ona kad priča sa Lukom ima pogled kao da ide na sahranu, tako gleda svog verenika i to svi vidimo - rekao je Asmin.

Tokom večeri, Darko je podigao i Luku Vujovića, te je tako s njim, ali i sa Aneli, porazgovarao o problemima u njihovom odnosu, ali i tvrdnjama da ju je on tukao.

- Rekao sam joj: "Ajde još jednom da uzmeš Biljanu u usta". Nikad nije imala ni bolove, a ni masnice. I ona je mene u nogu udarila, je l' ja treba sad da kažem da me je tukla?! Ona je ovako nogom uradila. To je trajalo minut, a posle smo ležalili i sve je bilo okej - rekao je Luka.

- Zbog tog profila i te žene je sve došlo da on mene ćušne - ubacila se Aneli.

- Da je ona imala bilo kakvu modricu ili bol, ona bi prekinula more - rekao je Luka.

- Ona nikad ništa nije objavila, preko svega je prelazila, nikad me nije ni prijavila - skočio je Asmin.

- Šta je razlog da joj razbiješ telefon? - pitao je Darko.

- Ono njeno da neće da me registruje, da gleda u telefon. Telefon je kod Karića, nek pošalje da li je klaud izbrisan. Jednu prepiski nisam izbrisao. Pred njom sam samo obrisao aplikacije. Nisam imao ništa da krijem - rekao je Luka.

Da postoji flert i neka iskra, govori u prilog to što je Janjuš urnisao Aneli zbog njenih laži, te je tako ona skočila na njega kao oparena.

- Drago mi je da su se njih dvoje pomirili i da ne bude da sam ja uticao na njihov raskid. Drago mi je da su spustili loptu. Ja ne mogu da verujem da je Aneli zaljubljena u Luku i da ga voli jer meni sve što kaže u oči laže me. Ja ništa ne mogu da znam da li je istina, pa šta mislim tako i kažem. Asmin ima dosta stvari koje kaže i mogu da verujem da su logične, ali njoj ne mogu jer me gleda u oči i laže, a to mi je najgore na svetu - pričao je Janjuš.

- Kako komentarišeš što je Luka rekao da ne zna šta je loše što je radila stvari da ga provocira, a jasno i glasno je rekla da voli njega? - pitao je voditelj.

- On je ili lud ili stvarno misli da ona njega voli. On misli da je sve tako kao što mu ona kaže. Neke stvari on ne veruje, ali sebi zacrta da je to tako da ne bi ulazio u sukob sa Aneli. Aneli može da mu kaže šta hoće, a on joj dosta popušta - dodao je Janjuš.

Luka je prišao Aneli odmah nakon završetka emisije, kako bi joj napunio glavu da Anđelo Ranković nema lepo mišljenje o njoj.

- Anđelo te ismejava, kad je Asmin pričao... Mislim nebitno, samo kažem - rekao je Luka.

Maja Marinković sedela je sa cimerima u Odabranima, te se tako prisetila veze sa Janjušem, pa je tako napravila kratku retrospektivu ovog odnosa koji je obeležio četvrtu sezonu.

- On ceo dan priča o ženi, uveče sa mnom, pre podne voli ženu, uveče mene. Kad se razveo nije mi rekao da je potpisao ugovor, jako je koristoljubiv. Ušla sam, svađa, haos i pomirimo sve. Opet pre podne žena, popodne ja. Pukao mi je film i svideo mi se Čorba, ali ne fejk, stvarno mi se svideo. Šutnula sam Janjuša i ušla u vezu sa Čorbom. Janjuš žrtva, ostavio ženu, a ja njega - govorila je Maja.

Aneli i Luka rešili su da se odvoje od ostalih cimera kako bi porazgovarali o svom ljubavnom odnosu koji iz dana u dan nailazi na prepreke.

- Draga, tako ti je to. Znaš da ne sumnjaš u moju ljubav? - pitao je Luka.

- Ne - rekla je Aneli.

- Ja ne sumnjam u tvoju ljubav. Imaš milion problema... I ako nam naiđu dani, samo da se odvojimo na par sati bez svađe. Nemoj da misliš u tim momentima da sam hladan. Ja imam toliku želju da te grlim i ljubim, a možda ti tad nemaš. Nemoj da misliš ako te pustim da misliš da se hladim. U najmanju ti je ruku da ti ovako radim deset minuta - rekao je Luka.

Asmin Durdžić danima unazad govori cimerima o Staniji Dobrojević, te je tako i ovog puta istakao koliko je jedinstvena za njega.

- Evo Asmin, mogao je da bude sa njih deset, ali ima poštovanje prema Staniji - rekla je Rada.

- Bukvalno - rekao je Asmin.

- I da je najgori, meni je najbolji. Neću ja njega da blatim pred 50 ljudi. To su osnovne stvari - rekla je Rada.

- Ja mogu da kažem da je pritisak i zatvoren prostor za Staniju - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić