Ipak nije pukla tikva! Lejdi Di objavila raskid veridbe, a sad otkrila u kakvom je odnosu sa verenikom (FOTO)

Šok saznanje!

Bivša učesnica rijalitija "Elite 7", Dragana Sretenović, poznatija kao Lejdi Di, inače i poznata tiktokerka, iznenadila je pratioce kada je objavila da ju je dečko verio, što je naišlo na mnogo pozitivnih komentara i reakcija njene publike.

Naime, pre samo nekoliko dana Lejdi je gostovala u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, kada je otkrila da je veridba pukla.

- Šta se desilo, pa si se vratila u Srbiju? - upitala je Maša.

- Mali period života sam provela u Švajcarskoj. Živela sam tamo sa svojim bivšim verenikom, ali sad sam se vratila - rekla je Lejdi Di, otkrivši zbog čega je pukla veridba:

Mislim da ja nisam dovoljno dobra za njega, iskrena da budem. On je super dečko i ostali smo nakon svega u dobrim odnosima.

No, međutim, samo nekoliko dana kasnije na njenom instagram profilu osvanula je njena zajednička slika sa bivšim verenikom, što je mnoge bacilo u rebus, te se tako sada svi pitaju da li je došlo do pomirenja ili pak, nije.

Autor: Nikola Žugić