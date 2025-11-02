SAZNAJEMO: Marijana Zonjić trudna! Mesecima krila da je u drugom stanju, a evo kog je pola beba

Našu pevačicu i bivšu zadrugarku, Marijanu Zonjić, pre dva meseca verio je dečko, a sada, kako ekskluzivno saznajemo, Marijana je u drugom stanju!

Pevačicu i bivšu zadrugarku Marijanu Zonjić mnogi su zavoleli kraj malih ekrana tokom rijaliti učešća, ističući da je ona jedna od najiskrenijih koji su ikada kročili na velelepno imanje u Šimanovcima. Pre dva meseca, kako smo prvi pisali i saznali, Marijanu je njen dečko verio u Dubaiju, te je tom prilikom rekla "DA".

Kako je ekipa portala Pink.rs ekskluzivno saznala, Marijana je u drugom stanju i nosi ćerkicu, a kako ističe izvor blizak pevačici, njen porođaj se bliži.

- Marijana je u devetom mesecu trudnoće i uživa u trudnoći. Verujem da će Marijana biti odlična majka, a inače ona nosi devojčicu, pa je to dodatna radost. Mnogo smo srećni zbog nje, jer je to nešto o čemu je ona oduvek maštala - rekao je je izvor za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić