KAO OTAC DA MI JE POGINUO: Miki Dudić se prisetio kobne noći u kojoj je tragično nastradao Šaban Šaulić! Otkrio detalje koji LEDE KRV U ŽILAMA! (VIDEO)

Progovorio o detaljima!

Miki Dudić progovorio je o tračično nastadalom pevaču Šabanu Šauliću, koji je bio veliki prijatelj njegove porodice, te je istakao da ga je vest o tome veoma pogodila.

- Kad je bila ona tragedija sa Šabanom, ja sam to mnogo teško podneo. On je od inercije udarca, imao je pojas, ali je već bio star, osetljiv. Mnogo sam teško to podneo. Kao otac da mi je poginuo. Pojas ga je presekao, kad se taj udarac desio, on je samo ispuzao, kukao je kako ga boli stomak, a njemu je pukla ta glavna stomačna aorta. Helikopter je došao. Mirza, taj dečko, bio je na aparatima, mislili su da ga vrate, doniraju organe, ali nije moglo ništa da se uradi. Sloba, koji je sa njima bio, on je preživeo, imao je najmanje šanse. Taj što ih je udario, nije mogao da zakoči, bio je pijan i dro*iran - rekao je Miki.

Autor: S.Z.