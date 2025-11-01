AKTUELNO

Domaći

Najcrnji dan u Asminovom životu: Otac Mustafa objavio sinovljevu fotku i prozvao Aneli, tog dana mu se PREOKRENUO ŽIVOT

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkako je Aneli Ahmić ponovo postala učesnica "Elite", milioni gledalaca Pinka svakodnevno prate njena burna suočavanja sa bivšim suprugom Asminom Durdžićem Alibabom, o kom je tokom prethodne dve sezone govorila sve najgore.

Njih dvoje se svojski trude da dokažu istinu o njihovom odnosu i brojnim stvarima oko kojih se spore, a mišljenja u Beloj kući, kao i među gledaocima, su podeljena. U sve su upleteni i članovi njihovih porodica, koji uglavnom na društvenim mrežama zastupaju stavove i interese svojih miljenika, a sada se na Fesjbuku ponovo oglasio Mustafa Durdžić, Asminov otac.

Foto: Pink.rs, Facebook, E-Stock/Rajko Ristić

On gotovo svakodnevno piše o Asminu, njegovoj prošlosti i životu sa Aneli, a sada je na njegovom nalogu na Fesjbuku osvanula zanimljiva fotografija. Naime, Asmin se svojevremeno fotografisao kod graničnog prelaza, a Mustafa je otkrio pozadinu priče.

- Najcrnji dan u Asminovom životu. Tad je doveo Aneli u Austriju - napisao je stariji Durdžić.

Foto: Facebook.com

Uradiće DNK analizu

Podsetimo, Asmin već dugo sumnja da li je četvorogodišnja Nora zaista njegova ćerka, a posle mnogo svađa s Aneli je sklopio dogovor da DNK analizom to i utvrde.

Na pitanje gledaoca da li bi voleo da se ispostavi da je Nora zaista njegova, rekao je:

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da bih. Ona je živela sa mnom i ja volim Noru. Voleo bih samo da znam zbog sebe. Da sam ga tad radio, verovatno bih je ubio, a sad ne želim ni da pomislim šta bi bilo. S obzirom kakva joj je majka voleo bih da bude moja i da je izvučem iz ovoga - rekao je Asmin, koji je obećao da će pristati na sve Aneline uslove, međutim priznao je da će se oglušiti o dogovor koji su postigli ukoliko bude primetio neadekvatne stvari.

- Ako ne budeš majka kakva treba boriću se da je uzmem. Mene je sramota da to govorim i sumnjam, ali to je od mene jače. Setio sam se da je bila dva puta na afteru u Sarajevu - rekao je Asmin.

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić Alibaba

#ELITA

#Mustafa Durdžić

POVEZANE VESTI

Domaći

Skandal! Uroš Stanić objavio Alibabin intimni snimak i salvu uvreda: Nek ti Stanija kupi vibrator da se smiriš!

Domaći

Do kraja života: Stanija se udaje za Alibabu, na ruci joj šljašti dijamantski prsten od 70.000 evra! (FOTO)

Domaći

EKSKLUZIVNO ZA PINK.RS! Asmin pre Aneli imao VERENICU koja je rešila da progovori - STALA NA PUT Durdžićevim LAŽIMA i žestoko udarila na bivšeg: Spava

Domaći

Stanija i Asmin se kriju u Dubrovniku?! Sita Ahmić ponovo udarila na bivšeg zeta i njegovu devojku, uputila uvrede i optužbe

Domaći

'JA IMAM DECU I UNUČE, A TI PRODAJEŠ ONO ŠTO SE NE PRODAJE' Sita nikad surovija! Odgovorila Staniji na prozivke, pa joj ponovo udarila na MORAL i FIZI

Domaći

Zarežala kao nikad do sada: Nakon što je Asmin okrivio za sestrin abortus, oglasila se Sita za Pink.rs i urnisala Durdžića