Ovako je nekada izgledao Luka Vujović: Anelin verenik NEPREPOZNATLJIV! Hit fotke iz mladosti, danas ne skida kačkete, a tek da mu vidite OVE FRIZURE!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Luka Vujović danas važi za jednog od najpoželjnijih učesnika Elite, te neretko mami uzdahe učesnica i tema je brojnih razgovora.

Tokom ''Elite 7'', bio je u emotivnoj vezi sa Sandrom Obradović s kojom je okončao vezu zbog Aneli Ahmić, s kojom je i dan danas u odnosu.

Zbog brojnih turbulencija u vezi, narušio je porodične odnose, te je sada u sukobu i sa roditeljima, te se za njega može reći da njegov život izaziva sve veću pažnju iz dana u dan.

Foto: Pink.rs/Privatna arhiva

Portal Pink.rs došao je u posed slika iz Lukinih tinejdžerskih dana, te se može videti da je od od tada, svoj stil gotovo u potpunosti promenio.

Foto: Pink.rs/Privatna arhiva

Ono što se može videti je da je nekada imao dužu, ''bob'' frizuru, dok se danas kratko ošišan, prepoznatljiv po kačketima koje veoma često nosi. Pored toga, promenio je način odevanja, te je iz elegantnog prešao u sportski stil.

Foto: privatna arhiva

Foto: privatna arhiva

