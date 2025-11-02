Završićeš sa mnom kad tad: Alibaba šokirao prizanjem, voleo bi da mu Aleksandra Jakšić bude devojka! (VIDEO)

Ovo mnogi nisu očekivali da čuju!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Aleksandre Jakšić i Mikija Dudića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću.

- Ja ne znam šta je vođa hteo da pokaže svojim izborom potrčka kad oni spavaju zajedno u krevetu. Miki i ja nemamo neki odnos, javimo se svaki dan jedno drugome, poštujem tvog tatu. Imaš svoj stav. Nije mi se dopalo jer nisi ispoštovao Milenu Kačavendu. Ja o tebi imam najbolje mišljenje, sviđa mi se tvoj karakter i tvoj stav. Što se tiče Aleksandre isto je stvarno gotivim, tvoja energija se meni jako sviđa. Ja da želim neku devojku bio bih sa tobom jer imaš damsku energiju. Pričaš kao žena, nisam čuo da si bilo koga ovde uvredila, osim Jovanu advokaticu. Volim kad me podbadaš sa strane i to mi se sviđa i mislim da ćeš da završim sa mnom kad tad. Iz poštovanja prema ženama šaljem Mikija, ostavljam Aleksandru - govorio je Asmin.

Autor: A. Nikolić