Sumnja u njenu iskrenost: Janjuš strahuje da Jakšića preko njega tera inat Bori Santani! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Aleksandre Jakšić i Mikija Dudića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

Čula sam da si se raspitivala za Boru i Anastasiju... Maja izdominirala u Filipovoj kreaciji, pa dala sud o Mikiju i Jakšićki (VIDEO)

- Ja sam u jako dobrim odnosima sa ovo dvoje ljudi. Mislim da će Mikiju ovaj rijaliti dosta da donese u njegovom poslu. On je došao sebe da pronađe ovde u muziku i ne znam uopšte poentu muzike. Daj molim te, ovde sam devet godina. Niko te neće zvati da sviraš i da imaš bolji nastup, ti imaš posla. Verujem ti kad smo pričali da smo jako slični po tome što smo prošli, ljudi u tebi vide sve najgore kad kockaš. Kad je neko drag drag mi je, a ti to osetiš. Verujem da u ovom rijalitiju možeš da budeš komentator. Što se tiče Aleksandre zapazio sam je na početku rijalitija. Hteo sam bolje da je upoznam, ali sam video da je više vremena provodila sa Lukom, pa nisam hteo da se mešam. Video sam da joj više prija Luka, uživala je dok se pričalo o poljupcu. Ja ne znam da li je iskrena kad je rekla da joj se sviđam ili Boru hoće da napravi ljubomornim. Video sam taj poljubac sa Lukom, desio se u glavu, ne mogu da kažem da je bio u vrat. Aleksandra, o tebi imam lepo mišljenje, a nekad me iznerviraš. Ti si malopre delovala kao da teraš inat Bori - govorio je Janjuš.

- Ne volim kad neko laže - dodala je Aleksandra.

Završićeš sa mnom kad tad: Alibaba šokirao prizanjem, voleo bi da mu Aleksandra Jakšić bude devojka! (VIDEO)

- Deluje kao da Boru pravi ljubomornim. To je žar kao kad se neke moje bivše svađaju sa mnom. Mislim da bi joj odgovaralo da stavi 250 kubika u grudi, a nije da meni smetaju male s*se. Ja ću naravno da budem džentlmen, a i Aleksandra mi je jedna od najsimpat - rekao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić

