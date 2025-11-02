Haos u Beloj kući: Bebica ocrnio Mikija za sve pare, pa brutalno zaratio sa Zoricom Marković! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Aleksandre Jakšić i Mikija Dudića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković.

- Miki Dudić, Zlata Petrović i Hasan Dudić su moji prijatelji. Bilo mi je drago kad sam videla Mikija ovde jer nisam znala da će da uđe. Znam ga kao dobrog čoveka, vrsnog muzičara, tako da dela govore. Mi psujemo kao kočijaši kad radimo. Ima pravo da se ponaša kako želi, ja sam ga samo jednom opomenula da treba da se aktivira. Nisam mu davala smernice jer je dovoljno pametan. Mislim da će moj odnos sa Aleksandrom da se menja, biće tu sukoba. Nije me uvredila, nisam ni ja nju, ne slažem se u nekim mišljenjima. Čekam nove teme i nove ljude da budem ono što jesam, za sad punim baterije - govorila je Zorica, a onda ostavila Mikija.

- Oboje su mi drago ljudi i imamo korektan odnos. Jakšićka, družimo se, pričamo, prema meni si korektna. Mislim da nisi aktivna za stolom, ali znaš da podbodeš i vidi da se da imaš karakter. Možeš da odgovoriš i mislim da treba više. Rekao si da ti se ide kući, tako da ću da pošaljem tebe - rekao je Nerio.

- Jakšićka, tvoji komentari i pokušaj nametanja veštačke svađe nikome nije zanimljivo. Mislim da ona ne zaslužuje Boru, on zaslužuje bolju devojku. Ovde da nema kamera bila bi gora od svake u kući. Vrlo je kvarno to što si pokušala da uradiš na "Igri istine", htela si da prebaciš na fin način ono što je Mina priznala. Vrlo si kvarna, loša osoba i podmukla. Ti na svaki način pokušavaš da budeš u tebi, a to što si ne snađena i nezanimljiva je nešto drugo. Što se tiče Mikija kad se kaže da nemaš m*da ne misli se ovde da se biješ, nego da nemaš herca da kažeš svoje mišljenje. Meni je dosta kolega tvojih reko da nisi uspeo jer nemaš svoj stav i mišljenje. Ena kakva god da je, ona je izbor tvog brata i nema veze da li su ono venčani - pričao je Bebica.

- Balego, jedeš g*vna. Mene ne pogađa ni ti, a ni niko. Ja imam pravo da kažem šta mislim - rekla je Zorica.

- Kad je Zorica došla da spusti loptu sa Anđelom pokazala je koliko poštuje njihovo prijateljtvo - dodao je Bebica.

- Jao, jao sve je istina šta pričate. Jako ste jadni - dodala je pevačica.

- Miki je mnogo iskreniji i prihvata Zoričino mišljenje njega ću da ostavim - poručio je Bebica.

- Ovo nije iskreno, ostavlja mene, a očima ne može da me gleda - rekao je Miki.

Autor: A. Nikolić