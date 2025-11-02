Drama: Matora otkrila da je Miki Dudić svoje prijatelje pljuvao kod nje, Bora kao oparen skočio na nju jer hoće da ih ZAVADI! (VIDEO)

Haos u kući!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Aleksandre Jakšić i Mikija Dudića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Aleksandra, mislim da je ovo večeras tvoj maksimum. Velika ti je greška jer si dozovlila pristup većini muškaraca. Isticali su te kao damu i finu ženu, što i jesi. Bora te je večeras ponizio, a to si ti dozvolila. Krenula si da bauljaš sa muškarcima, niko ne mora da ti se svidi, a i da ti se svidi to možeš suptilnije da pokažeš. Ne dajem savete, ali ću da te posavetujem da Kačavenda oseća sukob sa tobom, pa joj je bolje da ti se pridruži, a ti si to prihvatila. Vidim da si primećena na svoj način, samo ne treba da srljaš i radiš na silu, kao večeras. Miki ti si suprotnost tvom bratu kad je rijaliti u pitanju. Poznavajući tvog oca i majku prava si kombinacija. Ja ne vidim ovde tvoj kratak fitilj. Imaš stav, pokazao si ga u više navrata i mislim da ćeš biti zapamćen po "Peri žilici" i tu si pokazao svoj stav. Za mene si takav kakav si, nikome nema prava da te menja. Kad već celo veče pominjete mene suludo mi je da se pravdam, ali bih volela da mi neko objasni šta to zamerate osim što ste iskompleksirani na Dudića? Pokušavaju da ga nagovore da mi nešto zameri, a ja ne vidim nijedan razlog. Aleksandru poznajem duže u rijalitiju, a njega privatno, tako da ću nju da poašljem - rekao je on.

- Miki i ja više ne komuniciramo toliko jer sam mu ja, kako on kaže ružnije se obratila, a to je da ne pere ujutru veš jer se ljudima s*re i peru im se zubi. On je pre toga kod mene izogovoarao osobe koje su mu mnogo bliže, a onda kaže da sam ga ja razočarala. Miki ima stav, samo ne želi da ga kaže određenim ljudima. Jako je srčan momak, ima ishitrene reakcija i pokazuje da nema kontrolu nad sobom. Ja ću da ti dam savet da si na odličnom putu da ostaneš. Aleksandra, ti sve vidiš, sve zapaziš i lepo pričaš i ne vidim razlog da govoriš da si na odmoru. Koliko puta mene ne podignu za reč, pa se ja borim jer je jače od mene da nešto kažem. Vidi se kad hoće da igra, a ovo Bora, Asmin, Janjuš vidi se kad je usiljeno. Miki, ostavljam te samo zbog Jovana - govorila je Matora.

- Nemoj zbog Jovana, nego kako mene smatraš - dodao je Miki.

- Da li te je razočarao Bora i da li si rekao da ti je uvalio k*rac zbog kreveta? - pitala je Matora.

- Ma nisu to vaši kreveti. On je meni to rekao u lice. Matora sad hoće da me posvađa sa tobom. Ti si moj brat 20 godina, ja bih se naljutila da mene ne postavite za vođu, a vas ću sve u izolaciju - dodao je Santana.

Autor: A. Nikolić