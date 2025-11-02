NOĆ TURBULENTNIH DEŠAVANJA: Učesnici uvereni da Jakšićka nije prebolela Boru, on bacio sumnju da bi bi joj se vratio, Bebica i Miljana žestoko osolili po Mikiju, a ovi učesnici će se boriti za opstanak u Eliti!

Ovo niste smeli da propustite!

Subota je rezervisana za emisiju ''Nominacije''. Učesnici Elite noć su otkrili o potrčcima Aleksandri Jakšić i Mikiju Dudiću, a voditeljka Ivan Šopić otkrila je koga su nominovali Odabrani, kao i ko je dobio najmanji broj glasova od publike.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću, koji je rekao da će mu Aleksandra Jakšić jednog dana biti devojka.

- Ja ne znam šta je vođa hteo da pokaže svojim izborom potrčka kad oni spavaju zajedno u krevetu. Miki i ja nemamo neki odnos, javimo se svaki dan jedno drugome, poštujem tvog tatu. Imaš svoj stav. Nije mi se dopalo jer nisi ispoštovao Milenu Kačavendu. Ja o tebi imam najbolje mišljenje, sviđa mi se tvoj karakter i tvoj stav. Što se tiče Aleksandre isto je stvarno gotivim, tvoja energija se meni jako sviđa. Ja da želim neku devojku bio bih sa tobom jer imaš damsku energiju. Pričaš kao žena, nisam čuo da si bilo koga ovde uvredila, osim Jovanu advokaticu. Volim kad me podbadaš sa strane i to mi se sviđa i mislim da ćeš da završim sa mnom kad tad. Iz poštovanja prema ženama šaljem Mikija, ostavljam Aleksandru - govorio je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić, koja je zamerila Aleksandri Jakšić na flertu sa Lukom Vujovićem.

- Otkad sam došla s Mikijem sam progovorila možda dve rečenice, totalna si mi suprotnost od Peje. Ti si miran i vidim da treniraš, a ne bih mogla ništa da kažem o tebi previše sem da si okej - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Aleksandru Jakšić.

- Videla sam da te Luka ljubio u glavu i naravno da mi je to smetalo jer je gledao u kameru i sve da li ga prati. Naravno da mi se to nije dopalo, začudilo me od nje kao žene, ali joj ne zameram i nju ću sačuvati - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maja Marinković, koja je iskazala sumnje da se Aleksandri Jakšić dopada Bora Santana, a ne Miki Dudić.

- Moram da se složim sa Asminom da mi nema logike ova izolacija jer su spavali zajedno, a ovih sedam dana odvojeno. Miki je prema meni zaista super i korektan, veliki pozdrav za tvoju porodicu jako ih poštujem, kao i Peju i njegovu devojku. Prema meni ništa loše nisi pokazao, mi komuniciramo usputno, ispričamo se. Ja mislim da imaš još dosta toga da pokažeš. Što se Aleksandre tiče sviđa mi se kod nje što je direktna, zna da odgovori i nije glupa. Ona zaista zna da komentariše, iznese svoj stav i mišljenje. Vrlo je zanimljiva, a sviđa mi se jer nije nametljiva. Mislim da ti se svideo Bora, da imaš neke simpatije i dalje prema njemu. Čula sam da je nekog pitala da li se Bora pomirio sa Anastasijom, a ne znam da li je to istina - govorila je Maja.

- Nisam, šta me briga - dodala je Jakšićka.

Bora Santana ušao je u žestok verbalni okršaj sa Aleksandrom Jakšić tokom emisije ''Nominacije''.

- Ja sam sedeo s njom i pričali smo, devojka je jedna od lepšijh devojaka u kući, ali ja sam zaljubljen u Anastasiju. Ja ne mogu da idem protiv svojih osećanja, ali bilo nam je lepo - rekao je Bora.

- Neka bude ovako kako on kaže, ja volim da se šalim s njim. Ja njega ne zovem, on sam dolazi kod mene. Odj*bi od mene, nemoj više da mi prilaziš - rekla je Aleksandra.

- Ona bi bila i sa Janjušem, ali samo da mene pravi ljubomornom - rekao je Bora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu, te je on rekao da Aleksandra Jakšić preko njega tera inat Bori Santani.

- Ja sam u jako dobrim odnosima sa ovo dvoje ljudi. Mislim da će Mikiju ovaj rijaliti dosta da donese u njegovom poslu. On je došao sebe da pronađe ovde u muziku i ne znam uopšte poentu muzike. Daj molim te, ovde sam devet godina. Niko te neće zvati da sviraš i da imaš bolji nastup, ti imaš posla. Verujem ti kad smo pričali da smo jako slični po tome što smo prošli, ljudi u tebi vide sve najgore kad kockaš. Kad je neko drag drag mi je, a ti to osetiš. Verujem da u ovom rijalitiju možeš da budeš komentator. Što se tiče Aleksandre zapazio sam je na početku rijalitija. Hteo sam bolje da je upoznam, ali sam video da je više vremena provodila sa Lukom, pa nisam hteo da se mešam. Video sam da joj više prija Luka, uživala je dok se pričalo o poljupcu. Ja ne znam da li je iskrena kad je rekla da joj se sviđam ili Boru hoće da napravi ljubomornim. Video sam taj poljubac sa Lukom, desio se u glavu, ne mogu da kažem da je bio u vrat. Aleksandra, o tebi imam lepo mišljenje, a nekad me iznerviraš. Ti si malopre delovala kao da teraš inat Bori - govorio je Janjuš.

- Ne volim kad neko laže - dodala je Aleksandra.

- Deluje kao da Boru pravi ljubomornim. To je žar kao kad se neke moje bivše svađaju sa mnom. Mislim da bi joj odgovaralo da stavi 250 kubika u grudi, a nije da meni smetaju male s*se. Ja ću naravno da budem džentlmen, a i Aleksandra mi je jedna od najsimpat - rekao je Janjuš.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić, koja je iskazala uverenje da Miki Dudić prikriva netrpeljivost prema svojoj snajki, Eni Čolić.

- Čim znamo da smo u lajvu, ovi ljudi su toliko fejk i lažni da je to strašno i ne mogu da gledam više. Ja Mikija neću tapšati po ramenu zato što ne mogu da verujem da čovek nema svoj stav. Nijednom mu nisam čula stav sem kada je isprozivao Kačavendu. Onda uzmeš i pravdaš se Zorici što si se pomirio sa Kačavendom, a onda se pravdaš Kačavendi što si je nazvao: ''Perom žilicom''. Meni se to ne dopada obzirom da smatram da si čovek sa stavom, a moram da kažem da se Peja mnogo bolje pokazao od tebe iako je duplo mlađi. Ti i ja imamo odličan odnos, uvek si mi na raspolaganju kao i ja tebi, a ovi što te tapšu po ramenu su strašni - rekla je Miljana.

- Cenim što mi je Miljana rekla svoje mišljenje, slažem se s njom. Nisam se pronašao ovde jer mi fali moja muzika. Osetio sam da sam kriv što sam onako ponizio Kačavendu i zato sam popričao s njim - rekao je Miki.

- Pogazio si svoju snajku kada si rekao da ti nije snajka i još si je pogazio s tim što si najbolji drug s Ivanom Marinkovićem - rekla je Miljana.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću.

- Peja je bio zapažen jer je bio svoj, a Dudić je d*pelizac, nijednu temu nije komentarisao realno, po potrebi svima p*ši k*rac, što je katastrofa za godine koje ima. Smatram da nije izlečen kockar i da je ovde ušao da vraća drugove. On je meni pretio, govorio da sam greška prirode jer se šminkam. Mozak ti je spržen od droge. Ja nikad nisam upadao u dugove, a ti si se kockao. Ja imam stav, m*da, a ti to nemaš. Ja se oblačim kao žena, ali sam veći muškarac od tebe. Imaš facu pacova, a telo bubašvabe i meni nešto govoriš. Reci direktno da ne gotiviš Enu i da ne podržavaš Pejinu vezu sa njom. Ti si jedan fikus i fićfirić, sve najgore o tebi imam da kažem. Ti ovde propagiraš mržnju - govorio je Uroš.

- Ja nemam ništa protiv LGBT populacije i imam prijatelje. Pričaš nešto što ne znaš, ali imam nešto protiv provokatora. Tebe je Bog kaznio, šta ja da pričam - rekao je Miki.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Oboje su provlačili da su novi učesnici negde u zapećku, ali su oni ti koji ne komentarišu aktuelne teme. Smatram da Miki nema herca i smatram da ne želiš da ulaziš u direktne sukobe, to je ovde neminovno. Ne smatram da si tek onako smislio Pera žilica, pa si tek onako komentarisao moju levu nogu. Direktno si udario na moje zdravlje, a još gore mi je bilo što si posle toga ustao i nisi stao iza svojih postupaka. Ja sam te nazvala bezm*dovićem i iza njega stojim. Trebao si da primetiš da se ja van stola ne svađam i ne provociram, a ono što si komentarisao za palačinke smatram da trebam svima da dam ako sam ih stavila na sto. Moje mišljenje o tebi je negativno, sa mnom se nisi sukobio kada sam ti rekla da sam bezm*dović - rekla je Milena.

- Tebi sam rekao šta mislim i kada sam shvatio da sam pogrešio, izvinio sam se - rekao je Miki.

- Ti si k*rvetina jedna, izgledaš kao babun. Što se tiče Aleksandre nisam je prepoznala, a naš odnos je bio vrlo hladan i ona me peckala više puta samo što ja nisam nasela na provokaciju. Meni se ona dopada, smatram da imaš neko veliko iskustvo iza sebe i sad imamo povremenu komunikaciju i to je meni sasvim okej. Ja tebe poštujem na specifičan način i smatram da ti se Bora dopao, ali mislim da si napravila grešku kada si poželela da ga menjaš. Mislim da bi vi bili top par i mislim da ti je zasmetalo što se on odmah prešaltao dalje. Ne mislim da si tolerantna i da bi to bilo lako, ali sama si priznala da bi mu dala priliku i tebe ću ostaviti - rekla je Milena.

Naredna je o Aleksandri Jakšić i Mikiju Dudiću svoj sud dala Mina Vrbaški.

- Ja sam upoznata sa delom Aleksandre Jakšić na "Farmi", imala sam prilike da je gledam i pratim, a sad kad pored ovde mi se uopšte ne ističe. Ona se istakla na "Farmi" pogotovo što se tiče žena, uvek je bila sređena, najurednija, ratoborna, svađala se i ulazila u sukobe. Mislim da je vreme malo više da se pokrene. Ovo što je rekla da joj se Janjuš sviđa mi je logično jer je na "Farmi" bilo muvanje Kristijana i nje, a nakon toga je bila u poluemotivnoj vezi sa čovekom koji ima ženu. Ne dopada mi se tvoje učešće ovde. Nemam mišljenje ni o tebi, ni o Dudiću neko spektakularno. Imaš zanimljive doskočice, ali mislim da "Elita" nije za tebe - pričala je Mina.

- Nisam ni ja zadovoljna tvojim učešćem i mislila sam da si na mnogo većem nivou. "Farma" je drugačiji koncept, ima vremena i tek smo dva meseca ovde i volim da se situacija spontano dešavaju, a ja ne volim da se svađam sa ljudima na silu - dodala je Jakšićka.

- Što se tiče Mikija on se ovde uopšte nije snašao. Neko si ko neće drugima da kaže šta misli, ne voliš da ulaziš u sukobe i nisi taj tip. Nemam neku energiju sa tobom, ne komuniciramo preterano. Zaseli smo par puta, ali mi tvoja energija ne odgovara. On ima mišljenje i stav koji želi da zadrži za sebe jer ne želi da se zamera drugima. Najlakše je skočiti na Uroša i samo si skočio na Anđela kad je bio haos sa Zoricom. Koliko ljudi je tebe ovde isponižavalo? - govorila je Mina.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Aleksandra mi je gotivna, samo mora više da iznosi svoje mišljenje. Nemam mnogo toga da kažem stvarno. Što se tiče Mikija, mnogo volim njegovu majku i to je tako. Ušao si ovde da zaradiš, ove pare napolju mogu teško da se zarade. Ukoliko si nešto rekao, stani iza toga. Poslaću Mikija pošto mu se ide kući - rekao je Terza.

- Jakšićka mislim da ti čekaš pravi trenutak da kažeš tvoje mišljenje, kao i što mislim da ti se niko ne dopada već da voliš samo da flertuješ. Ti si lepa i zgodna devojka, tu nema priče. Rekao si da sam ja došao da demonstriram silu, a to ti radiš samo na Urošem Staniću. Jasno je da ne podržavaš Enu Čolić, malopre je Ivan rekao naglas: ''J*bem je u usta'', a ti si iskulirao. Ukoliko bi raskinuli Peja i Ena, tek onda bi čuli šta ti misliš o Eni Čolić. Nemaš poštovanja prema njoj - rekao je Anđelo.

- Ti si vagina malena, nemoj ti meni da pričaš - rekao je Miki.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković.

- Miki Dudić, Zlata Petrović i Hasan Dudić su moji prijatelji. Bilo mi je drago kad sam videla Mikija ovde jer nisam znala da će da uđe. Znam ga kao dobrog čoveka, vrsnog muzičara, tako da dela govore. Mi psujemo kao kočijaši kad radimo. Ima pravo da se ponaša kako želi, ja sam ga samo jednom opomenula da treba da se aktivira. Nisam mu davala smernice jer je dovoljno pametan. Mislim da će moj odnos sa Aleksandrom da se menja, biće tu sukoba. Nije me uvredila, nisam ni ja nju, ne slažem se u nekim mišljenjima. Čekam nove teme i nove ljude da budem ono što jesam, za sad punim baterije - govorila je Zorica, a onda ostavila Mikija.

- Jakšićka, tvoji komentari i pokušaj nametanja veštačke svađe nikome nije zanimljivo. Mislim da ona ne zaslužuje Boru, on zaslužuje bolju devojku. Ovde da nema kamera bila bi gora od svake u kući. Vrlo je kvarno to što si pokušala da uradiš na "Igri istine", htela si da prebaciš na fin način ono što je Mina priznala. Vrlo si kvarna, loša osoba i podmukla. Ti na svaki način pokušavaš da budeš u tebi, a to što si ne snađena i nezanimljiva je nešto drugo. Što se tiče Mikija kad se kaže da nemaš m*da ne misli se ovde da se biješ, nego da nemaš herca da kažeš svoje mišljenje. Meni je dosta kolega tvojih reko da nisi uspeo jer nemaš svoj stav i mišljenje. Ena kakva god da je, ona je izbor tvog brata i nema veze da li su ono venčani - pričao je Bebica.

- Balego, jedeš g*vna. Mene ne pogađa ni ti, a ni niko. Ja imam pravo da kažem šta mislim - rekla je Zorica.

- Ovo nije iskreno, ostavlja mene, a očima ne može da me gleda - rekao je Miki.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Bori Santani.

- Miki Dudić je moj prijatelj već petnaest godina i nikada neću zaboraviti što si došao da me ispoštuješ i sviraš mi. On treba da iznosi što više svoj stav, ali on to neće jer on ima devojku napolju koja ga čeka i koja je isto muzičarka. Ti budi muško, izdrži do kraja i sve najbolje imam da kažem zbog tebe. Ja sam se danas setio da mu je bivši očuh bio Saša Popović. Moram da kažem da ja gotivim Enu Čolić i čim je u tvoju porodicu ušla, ona je deo nas - rekao je Bora, pa se osvrnuo na Jakšićku:

- Ja sam gledao Farmere, ali se ja nje ne sećam. Ona je lepa žena i jako mi je prijala. Ona je nežna devojka i plaši se kako će da reaguju njeni roditelji, a mi imamo planove. Nikada neću poniziti nijednu devojku ovde, ja sam ostvaren momak. Ne sviđa mi se što si pokušala da me poniziš. Ja od tebe želim da osetim ljubav jer nisam osetio ljubav godinama - rekao je Bora.

- Ne mogu ja da ti dam ljubav kad si ti s drugom devojkom - rekla je Jakšićka.

- Ja ću ostaviti Mikija Dudića sada - rekao je Bora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću.

- Mislim da Miki više nije nego što jeste za ovaj projekat. Mislim da nisi verbalno jak za većinu razgovora i svađa, ne znam da li si naučio da rešavaš ovo na drugačiji način, pošto vidimo da ti je kratak fitilji, pa se plašiš sebe. Što se tiče situacije sa Kačavendom mislim da si tu pogrešio i mislim da si trebao odmah da kažem da si tako rekao, a pravdanjem si dao ljudima za pravo da te saleću sa svih strana. Kad si branio Zoricu mislim da si i tu pogrešio jer znamo da Zorica može da se svađa sa 10 ljudi. Što se tiče Jakšićke imamo dobar odnos i mislim da si dobra p*čka milfara. Ne dopada mi se kako komentarišeš svoje teme, uvek ostavljaš prostora. Dosta si namazana, znaš da manipulišeš i ne znam da li si folirant. Mislim da ti se Bora nije istinski svideo. Mislim da žudiš da budeš u priči na silu, čim ponavljaš da ti je četvrti rijaliti. Baš zato što se Mikiju ide kući njega ostavljam, a šaljem Jakšićku - govorio je Filip.

Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije "Nominacije" saopštila je koji takmičari će se boriti za opstanak u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Od učesnika ove nedelje u izolaciju ide Miki Dudić, od odabranih su to Luka Vujović i Uroš Stanić, dok je najmanju podršku publike imao Branko Živić.

