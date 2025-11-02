AKTUELNO

Domaći

OD SUTRA SE U ELITI SVE MENJA: Bela kuća postaje bogata za još jednog člana, a VANREDNO UBACIVANJE ostaviće sve bez reči! NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO

Foto: Pink.rs

Direktorka zabavnog programa Televizije Pink, Milica Mitrović najavila je na svom Instagramu veliko iznenađenje za gledaoce Elite.

Naime, sutra, od 23 časova, na kanalu Pink televizije čeka vas emisija "Vanredno ubacivanje", kada će voditeljka Dušica Jakovljević u studiju porazgovarati sa novim učesnikom koji će se useliti u Beloj kući!

Odmah nakon toga, počeće emisija "Izbor potrčka", pa i "Pretres nedelje" sa voditeljom Milanom Miloševićem, te ne sumnjamo da će i ovog ponedeljka Balkan "izgoreti".

BUDITE UZ TV PINK SUTRA VEČE OD 23 ČASA!

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Pink.rs

#elita vanredno ubacivanje

#elita vesti

