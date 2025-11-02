AKTUELNO

ISPLIVALE PREPISKE ZLATE I ENE: Evo na koji način im je Pejina mama čestitala GODIŠNJICU! Sada je sasvim jasno u kakvom su odnosu snajka i svekrva! (FOTO+VIDEO)

Zlata ne krije da joj je Ena veoma draga, te im je poželela da njihova veza dugo potraje.

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Jovanom Pejićem Pejom i Enom Čolić, koji su ovih dana boravili na Zlatoboru.

Na samom početku razgovora, njih dvoje su pokazali na koji način proslavljaju godišnjicu svoje veze, koju su započeli u ''Eliti 8'', te je Ena tom prilikom pokazala poruku, koju joj je Pejina majka, Zlata Petrović poslala na dan njihove godišnjece.

- Draga moja dečice, sreće moje, ljubavi moje i sve što imam na ovom svetu. Svim srcem vam čestitam godišnjicu vaše prelepe ljubavi. Neka vam dragi Bog gospod podari svu sreću ovog sveta i da vam da da se ceo život ovako volite i ostarite zajedno. Ljubim vas i volim uvek i zauvek. Ljubim, grlim i volim, vaša majkice - napisala je Zlata a Ena omotivno odgovorila:

Rasplakali ste me. Predivni ste. Baš sam srećna što vas imam takvu u svom životu. Hvala na svemu! Daj Bože da bude tako, ljubim vas puno.

- Daće Gospod Bog, on je najbolji na svetu. Ljubim vas rođenda moja puno i volim. Uživajte - napisala je Zlata.

