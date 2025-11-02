OVOME SE NIJE NADAO: Ena priredila Peji nezaboravnu godišnjicu, njen gest ga OBORIO S NOGU! (VIDEO)

Nije ni sanjao da će mu na ovakav način iskazati ljubav!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Jovanom Pejićem Pejom i Enom Čolić o njihovoj godišnjici i načinu na koji su jedno drugom priredili iznenenađenje i upriličili taj važan datum.

Ena, kako reaguješ na Zlatine divne reči? - upitao je Joca.

- Žena je prepuna ljubavi. Ona je mene na svadbi na kojoj smo bile stalno grlila i ljubila. Ovaj deo, da Peja i ja ostarimo zajedno, to tek govori sve - rekla je Ena.

- Moja majka je veoma srećna jer ima i bivšu snajku Milicu koja je bila sa svojom decom, kad sam ja u pitanju, ima Enu, ona je sadašnja. Bile su dve snajke sada u kući. Ponosna je na to - istakao je Peja.

Da li imate neki poseban ritual na dan godišnjice, neke poklone koje uzimate jedno drugom ili određene aktivnosti?

- Pre svega, mogu da ti kažem da je poklon koji je ona meni priredila su pingvini na njenoj ruci. Ona me je tim gestom veoma iznenadila. Bio sam kod kuće pre dva dana, otišla je negde. Nisam je ispitivao gde će, a ona je istetovirala pingvine - kazao je Peja.

Autor: S.Z.