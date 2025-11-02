AKTUELNO

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Jovanom Pejićem Pejom i Enom Čolić.

- Kako komentarišete dešavanja između Aneli, Luke, Asmina i Janjuša? - upitao je Joca.

- Ovo sa Lukom sada su novine, ko je koga više lagao, da li Aneli Luku, ili on nju. Sve što sam ja pričala u rijalitiju je istina. Ispostavilo se da je on bio kuvar u restoranu na Zlatiboru, nikakav on vlasnik nije bio. Na kraju, takav Luka, koji je spominjao da ima zlatne kartice, pare, sve, ostavlja neplaćene dugove. Ja se sladim. Predvidela sam sve to. Sve što je njegov otac video, videla sam i ja. Bila sam mu prijatelj govorila sam mu kakva je ona, ali on ni dan danas ne vidi ko je ona i kakva je. Vidim da ona nije imuna na Asmina. Bitno joj je kako je Asmin gleda i na koji način joj se obraća. Aneli ima potpuno odsustvo morala. Nakon svega pto joj je Asmin izrekao, ona priča sa njim, imaju komunikaciju. Žena je sramotna, to je činjenica. Aneli nema emocije prema Asminu, ali nije imuna na njega. Što se tiče ostalih, Anđela i Janjuša, ne dopadaju joj se oni, samo gleda da Asminu privuče pažnju - rekla je Ena.

