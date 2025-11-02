AKTUELNO

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Ena primetila flert Asmina i Maje, pa prokomentarisala Luku: NJEMU SE VEOMA DOPADA... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Jovanom Pejićem Pejom i Enom Čolić o aktuelnim dešavanjima iz ''Elite 9''.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako vam izgleda odnos Luke i Maje?

- Luki se veoma dopada Maja, ali se Maji definitivno dopada Asmin. Dobra je sa Stanijom, zbog toga pokušava da se skloni od njega. Maja je rekla ''što ja uradim obučena, druge ne mogu ni gole'', a Asmin na to dodao ''tako je, Majo''. To je očigledan flert - istakla je Ena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

