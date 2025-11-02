MORBIDNO I MONSTRUOZNO: Ena stavila Situ i Aneli na stub srama zbog Neria, pa osolila po Grofici! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, prokomentarisao je sa Enom Čolić i Jovanom Pejićem Pejom aktuelna dešavanja u ''Eliti 9''.

Kako komentarišete situaciju u kojoj se Nerio nalazi? - upitao je Joca.

- Ne deluju mi Nerio i Aneli blisko. Verujem njemu. Morbidno je i monstruozno sve ono što sam čula. Za jednu majku, koja je meni izgovarala svašta, to je sramotno. Kakav im je dom, takvi su i oni. Nosim unihop čarape sad, uvek jednu obrnutu. One su takve veštičare, ko zna šta sve rade. Kad vidim onu Groficu, ne znam šta da kažem kako se osećam. Ja u Boga verujem, mislim da kada imaš veru, onda ne može ništa da ti se desi, ali mere predostrožnosti su tu - istakla je Ena.

Da li bi Siti imala nešto da poručiš? - upitao je Joca.

- Da ukoliko zaradi neke pare, ili uđe u rijaliti, to izdvoji da obuče svoje dete, jer Nerio nema šta da obuče, a to govori kakva je ona majka - rekla je Ena.

- Pejo, kako ti gledaš na Mikijevo učešće? - upitao je Joca.

- Dobar je, ali ne želi da se zamera ljudima. On je odgovorna osoba, odgovoran otac. Ima dvoje dece, bivšu ženu i ne želi da ima probleme sa učesnicima - rekao je Peja.

Autor: S.Z.