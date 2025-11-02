AKTUELNO

MUŠKI SE BORI ZA TAJ ODNOS: Prijatelj Saleta Luksa se oglasio i otkrio šta misli o njegovom odnosu sa Sarom Stojanović, pa spomenuo POTENCIJALNU TRUDNOĆU: Preuranjeno je...

Otkrio svoj stav!

Dane za nama obeležile su brojne trzavice u odnosu Saleta Luksa i Sare Stojanović. Mnogi su pomislili da je njegova odluka o raskidu konačna, ali su se stvari nako promenile, te su ponovo uplovili u emotivan odnos.

Portal Pink.rs stupio je u kontakt sa Saletovim prijateljem Ljubom Milićem, koji je prokomentarisao novonastalu situaciju.

Saletov drug, otkrio je kako na njegov odnos sa Sarom on gleda, ali i čitavo njihovo društvo.

U potpunosti podržavam odnos Luksa i Sare. Odnos je započet sa velikom hemijom, a i turbulencijom i drago mi je što je spuštena lopta i što su zajedno i i pored toga što je razlika u godinama velika, idu mi kao par. Za sada se Sara muški bori za ljubav i to će se isplatiti. Mislim da je vreme i da Sale to sve prihvati, a vidim i po njemu da mu ona prija, može se reći da se zaljubio. Što se tiče potencijalne trudnoće, moguće da je preuranjeno o tome pričati, šanse za tako nešto će rasti vremenom i mnogo nas Saletovih prijatelje želi da se Sale ostvari kao roditelj. Navijamo i podržavamo Saletovu vezu, jer godine su samo broj, a ljubav za granice ne zna - istakao je Saletov prijatelj.

