Voliš me, lud si za mnom: Nova drama Aneli i Alibabe trese Belu kuću, nikako ne mogu da nađu zajednički jezik! (VIDEO)

Rat bivših partnera!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić raspravljali su se u dnevnoj sobi oko starateljstva nad malom Norom.

- Je l' ti nedostaje moj roštilj? Zakuni se - rekao je Asmin.

- Ne - dodala je Aneli.

- Je l' ti drago kad sedim pored tebe? Treba da budeš normalna da se dogovorimo oko Nore, a sve ostalo me ne zanima - govorio je on.

- Baš si ozbiljan. Ličiš na Noricu. Žalosno je kad tražiš DNK - rekla je Aneli.

- Evo ne mora - dodao je on.

- Daj papir za 100% starateljstvo. Želim da ona može moje prezime da nosi - govorila je Aneli.

- To možeš i bez toga. Potpiši i ja ću da poptišeš da promeniš prezime, pa da možeš lakše da živiš sa Lukom. Vas dvoje nemate budućnost. Moraš sa mnom da imaš normalan kontakt, da mogu dete da viđam kad hoću - govorio je on.

- U tebi su đavoli. Voliš me, lud si za mnom. Nije bitno da li bi bio sa mnom, lud si za mnom - pričala je Aneli.

- Što sam te onda ostavio? Nisam te voleo i to nisi zaslužila. Ako želiš komunikaciju sa mnom kao sa drugom zbog naše ćerke... Imaš do petka da razmisliš o svemu - rekao je on.

Autor: A. Nikolić