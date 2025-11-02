NE ZNAM KO JE ASMIN! Stanija progovorila o bivšem partneru, pa se kroz suze prisetila najtežeg momenta njegovog boravka u Eliti: Priznala da ga je precrtala kao partnera, pa pomenula i Aneli

Stanija brutalno o bivšem dečku Aminu i njegovoj bivšoj, Aneli.

U najnovijem izdanju emisije "Premijera-vikend specijal", Stanija Dobrojević progovorila je o sada već bivšem partneru, Asminu Durdžiću koji je od početka deo najgledanijeg rijalitija "Elita 9".

Stanija je na samom startu otkrila da se tokom boravka u Beogradu nije zaljubila, a onda je otkrila da uskoro ide za Amerinu u Majami kako bi nastavila rad na svom biznisu.

- Bila sam spremna na najgoru opciju, spremna na sve. Toliko mi se daleko čini, a ima dva meseca i svašta se dešavalo. Možda je ta naša veza od starta bila osuđena na propast jer smo imali mesec dana lepog, a sa njemin ulaskom je krenuo pakao. Bilo je teško preživeti, ali je sve obećavalo. Izgleda da je to meni trebalo da bude nova velika lakcija i ja se nosim sa tim, ja to prihvatam. To su udarci, bude mi teško na momente. Njoj sam se obratila i rekla da je došao ko slobodan momak i nisam ni slutila da je neko postojao, ona nije shvatila i ja nemam šta da budem na ženskoj strani. Meni ne treba pranje, ja ponosno nosim svoje etikete. Bila je isto kao i ja žrtva njegovoh laži, ne može da shvati da je neko izigran -rekla je Stanija.

- Mislim da je krenuo svako svojim putem. On se igra i ne zna kad je iskren, a kad nije ispalo je da je stavio tačku, a onda kaže da je mene tako zaštitio. Na znam kako to da objasnim, on je sa mnom bio druga osoba. On je sa mnom trenirao i nije držao cigaretu, ne znam koji je pravi, onaj koji je bio sa mnom u četiri zida ili onaj tamo. Pored mene je bio drugi tip. Nemam ja godina za bacanje, meni je vreme za porodicu, ali sve su to lekcije u životu -rekla je Stanija i dodala:

- Njegovu porodicu poštujem i imali smo lep odnos. Ne znam ko je Asmin, ja ne mogu javno da pričam ko je on. Kako ja neko da objasnim? On je to birao, ali kad je želeo da uđe, ja nisam želela to da sprelavam, želela sam da bude srećan, Pokušaće sve da je vrati i da je rastavi od partnera, ne znam da li iz sujete ili jer ima emocije. Ja ne znam kako može da istrpi da gleda bivšu sa kojom ima dete sda drugim, mislim da mu teško ada, a da neće da prizna.

Stanija ističe da joj Asmin najviše nedostaje kao prijatelj:

- Verovatno ćemo se sresti, ali kao prijatelj. On meni nedostaje kao prijatelj, u poslovnim padovima mi nedostaje kao prijatelj jer mi je prvo bio to, pa partner. Puštam ovoh devet meseci i sve će se pokazati, ja sam spremna na sve, svaki scenario. Ulicom kad prolazim, svi kažu da mi se dive, tako mi je servirano i pratim i gledam. Odlučila sam da budem sabrana i da sve posmatram, nije lako.

- Zaplakala sam juče kad je rekao: "Šta je pretrpela zbog mene kakav medijski linč"? Želim mu sve najlepše, šta sam sve pretrpela da bi ušli tamo da izigravaju cirkus, suze me neće ništa naučiti, to mi je izduvni ventil. Sa mamom ne pričam na tu temu,a li kad je tu, samo pozitivno -rekla je Stanija o najtežim momantima otkad je Asmin pred kamerama, pa zaplakala.

Od Amina i Aneli očekuje pravo suočavanje, a kao partnera ga je precrtala

- Od njih očekujem pravo životno suočavanje jer su zreli ljudi koji imaju dete. Znam da je bio nesrećan u tom odnosu, ali čekamo razrešenje, spremni su i jedno i drugo da lažu. Nadam se da ćemo doći do istine koja meni ništa ne znači, ali eto javnosti... Ja sam spremna na svaki scenario, da ga gledam, ali ne i da ga živim -rekla je Stanija.

- Ne znam da li me voli, najviše voli sebe. Ja ga volim kao prijatelja, a kao partner je u crvenom. Ja i dalje jako verujem u ljubav i u porodicu, sa sve ovim padovima i lekcijama. Najviše sam volela Šarenog i Marka, sa Markom sam živela i stvarala porodicu. S - zaključila je Stanija.

Autor: M. V.