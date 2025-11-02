Luka na aparatima: Dok je on u izolaciji, Aneli se trudi da Alibaba ima ful tretman na njihovom krevetu! (VIDEO)

Od ovog prizora mu neće biti dobro!

Asmin Durdžić došao je na krevet kod Aneli Ahmić, kako bi nastavili da razgovoaraju. U njihovu priču mešao se i Ivan Marinković, koji je podbadao komentarima.

- Znaš šta si za Staniju, avion - rekao je Ivan.

- Stanija je moja ljubav - dodao je Asmin.

- Vidimo - rekao je Ivan.

- Moj dečko je najlepši na svetu, lepo se oblači, lep, pametan - govorila je Aneli.

- Kao majmun. Po čemu pametan? Zvao mamu da kaže da si mu ti j*bala mater - dodao je Asmin.

Asmin je tražio Aneli da mu da neki sok, a ona je to i uradila, što je i njega iznenadilo.

- Ja ću tebi uvek da dam, uvek bih ti pomogla, a ti koristiš emisije da me napadneš - rekla je Aneli.

- Je l' sam te branio? Što mi nisi ponela slike od Nore? - pitao je on.

- Traži, evo ja tražim Asminovim Groficima da naprave. Profili su izbacivali nas troje, neka naprave videla sam na internetu - pričala je ona.

- Je l' vidiš Noru kad mene vidiš? - pitao je on.

- Vidim - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić