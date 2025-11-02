Drama se nastavlja: Aneli na ivici nervnog sloma, Alibaba je dovodi do ludila (VIDEO)

Ne prestaje da urla na njega!
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić nastavili su da se raspravljaju u spavaćoj sobi Bele kuće.
- Ajmo da zapalimo - rekao je on.
- Ne, kad budeš hteo iskreno - dodala je Aneli.
- Hoću o Nori - rekao je Alibaba.
- Ne, kad budeš hteo o svemu - govorila je Ahmićeva.
- Gde si rođena? - pitao je Asmin.
- Pali, neću da pričam sa tobom. Vozi... Ja ne mogu sa njim, on mene izbacuje iz takta - urlala je Aneli.
- Hoćemo li da pušimo? Ja njoj ne želim loše, ali sa njom ne bih bio u ljubavnom odnosu. Što su ti oči pune suza? - rekao je Asmin.
- Mogu biti samo pune besa jer ne mogu da te razvalim kao kantu - dodala je ona.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić