Drama se nastavlja: Aneli na ivici nervnog sloma, Alibaba je dovodi do ludila (VIDEO)

Ne prestaje da urla na njega!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić nastavili su da se raspravljaju u spavaćoj sobi Bele kuće.

- Ajmo da zapalimo - rekao je on.

- Ne, kad budeš hteo iskreno - dodala je Aneli.

- Hoću o Nori - rekao je Alibaba.

- Ne, kad budeš hteo o svemu - govorila je Ahmićeva.

- Gde si rođena? - pitao je Asmin.

- Pali, neću da pričam sa tobom. Vozi... Ja ne mogu sa njim, on mene izbacuje iz takta - urlala je Aneli.

- Hoćemo li da pušimo? Ja njoj ne želim loše, ali sa njom ne bih bio u ljubavnom odnosu. Što su ti oči pune suza? - rekao je Asmin.

- Mogu biti samo pune besa jer ne mogu da te razvalim kao kantu - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić