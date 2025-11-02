AKTUELNO

POLIVA ROLEKS VISKIJEM DA DOKAŽE DA JE PRAVI: Slađa Poršelina napravila gala rođendansku proslavu, keširala učešće za stan za luksuzne Dubai detalje! Haljina vredi kao auto, a tek da vidite tortu... (FOTO)

Slađa Lazić Poršelina ponovo je ukrala pažnju na svom rođendanskom slavlju u Beogradu, gde je priredila raskošno slavlje prepuno luksuznih detalja.

Slađa Poršelina, poznata je po svojoj ljubavi prema glamuru se pohvalila skupocenom haljinom vrednom između 5.000 i 6.000 evra, koja je, kako je sama rekla, stigla direktno iz Milana. Naravno, tu su i neizbežni luksuzni dodaci.

- Sve je zlato, Dubai fazon! Uzor mi je Soraja, ili, eto, recimo Kim Kardašijan! Sve pršti od luksuza! Haljina je jako skupa, od 5.000 do 6.000 evra, stigla je direkt iz Milana. Cela žurka je otprilike jedno učešće za stan... (smeh) Ja ceo život živim na visokoj nozi! Ovako izgleda žurka Slađe Lazić Poršeline Blinde - rekla je ona na početku.

- Ovo je roleks na ruci, znate već šta ja volim, evo da stavim viski preko njega, da vidimo da l' je pravi! Evo, da li radi? Vidite i sami. Šta kupiti ženi koja ima sve? - kazala je ona potom, polivajući sat na ruci.

Pored raskošne garderobe i poklona, jedan od najzapaženijih trenutaka večeri bio je i izvanredana dekoracija, ali i torta. Ukrašena je svetlucavim detaljima, ružičastom bojom, dijamantnim trakama i krunom na vrhu.

Slađa je tortu podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, uz pozdrav i poruke za osobu koja je zaslužna za njen izvanredan izgled.

