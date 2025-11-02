ZABRANJENO MI JE DA VIĐAM I ČUJEM DETE! Aleksandra Nikolić i Milovan bili u policiji: Dala sam izjavu...

Bivši rijaliti učesnici Aleksandra Nikolić i Milovan Minić pojavili su se večeras na rođendanu nekadašnje cimerke Slađe Lazić.

Aleksandra i Milovan su govorili o životu nakon napuštanja "Elite".

- Dosta smo se eksponirali, sada nam prija život zajednički van kamera. Bolje nam je sada nego pre rijalitija, sada sam slobodan, tada sam bio zauzet. Neke stvari u rijalitiju su bile katastrofa, ali tada nisam razmišljao ni o čemu. Bio sam ljut i besan i zato sam grešio - rekao nam je Milovan.

"Ćerka hoće da živi sa mnom"

Aleksandra sa bivšim mužem ima borbu oko starateljstva, a kako kaže, ona je nedavno dobila zabranu da viđa ili kontaktira sa ćerkom zbog čega je bila u policiji i dala izjavu.

- Ćerku sam smela da viđam svaki drugi vikend, sada sam dobila zabranu prilaska da ne smem da je viđam i komunikacije. Dobila sam prijavu na osnovu naših priča iz rijalitija i nekih gluposti. Bivši je iskoristio je protiv mene sve što je mogao. Imamo ponovo suđenje, videćemo šta će se dešavati. Jako je dobro odabrao sve. Jezivo je što se na najgori način igra sa detetovim emocijama. Biću jaka i verujem u bolje i u pravu. Nikada se neću predati. Ljubav između mene i deteta je neraskidiva. Ne postoji sud i zakon koji će to da pokida među nama. Jako je morbidno to što on zna da dete želi da sa mnom i ovo radi. Dete mi je reklo kroz suze da joj je otac reklo da joj je otac rekao da će živeti daleko i da će je policija odvesti ako dođe da živi sa mnom. Imam dokaze za to - govorila je Aleksandra.

- Ovo nije šala, on je prema meni imao uvek tako loše namere i postupke i to sam mogla da izguram. Misli da će me slomiti, ali nema šanse jer sam nesalomiva. Nepravedno je što ovako prljavo igra. Ja sa njim godinama nemam ništa. Direktno odvaja ćerku od mene i truje joj mozak. Ja svojoj ćerki nikada nisam pljuvala i govorila kakav joj je otac. Ne želim da budem kao on, nisam takva. Povređuje je, uništava njene emocije, nameće joj drugu ženu na sve moguće načine. Bila sam u policiji, dala sam izjavu. Milovanova bivša žena se uvela u ulogu podizanja mog deteta, a ne podiže svoje. Jako je žalosna situacija, a pritom sebe predstavljaju finima. Katastrofa je i ne želim nijednoj majci da se ovako nešto desi. Bila sam jako dobra i požrtvovana majka. Odlučila sam da uđem u rijaliti, to je život, to je borba da obezbedim dete i ne zavisim od drugih. Zbog toga sam najgore osuđena od strane - rekla je ona između ostalog, a ceo intervju pogledajte u snimku na početku teksta.

Autor: M.K.