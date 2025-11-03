Ja ponovim njene reči, ona me DEMANTUJE! Asmin otkrio da ima taktiku u odnosu sa Aneli, pa napljuvao Luku: Sad mi je potvrdio da je devojčica! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana kompilacija odnosa Asmina Durdžića, Aneli Ahmić i Luke Vujovića, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Asminom.

- Mnogo sam razmišljao, sada ne razmišljam ni o čemu. Ništa vezano za spoljni svet, ništa ne razmišljam. Nisam ja Staniju izbacio iz glave, ali neću više da se tripujem. Ja sam se juče prvi put naspavao nakon dva meseca, sada ću da budem malo miran - rekao je Asmin.

- Danas si bio oran za razgovore sa bivšom ženom - rekao je Darko.

- Ni nju ne shvatam ozbiljno, kada je vidim smejem se, smešna mi je. Kada god poželim sa njom da pričam i da nađemo kompromis za Noru, ona nađe razlog za svađu i galami. Jeste, to da se smeškam mi je taktika. Ja njima stvarno želim sve najbolje, za mene je bolje da Aneli ima jednog momka 10 godina, nego deset za godinu dana. Ja vidim da ga ne voli, mislim, koja bi ga žena volela?! Muškarac ako sam sebe ne poštuje, ne može ni žena da ga poštuje. Ja sam njega gledao kao devojčicu i pre nje, a ovo mi je sada potvrdio - rekao je Durdžić.

- Zbog čega i dalje ne uspevate da na neke duže staze pronađete zajednički jezik - pitao je Tanasijević.

- Ona mene ne može da gleda u oči, ili me voli ili se same sebe stidi. Možda polako shvata sve ono što sam joj rekao, ona odmah galami. Ona meni priča danas neki prsten, da smo hteli da otkažemo venčanje jer je imala žutu kosu?! Ma daj, zato mi je smešno, ja sada samo govorim: "Jeste, tako je". Nije bitno da li sam ja klošar, da li imam pare ili nemam, bitno je da li sam ja nju stvarno tukao, da li je mene Stanija ukrala. Evo jesam klošar, da, imam fejk patike, ja to sve potvrđujem. Ja sam totalno spreman za poligraf, ja sada imam 50 pitanja. Ako si ti sa mnom živela i ja sam ti to radio, šta će tebi Ivan?! Ja sam samo ponovio neke njene reči iz sedmice, ona mene demantuje da to nije istina. Ja imam osam meseci, izvući ću iz nje sve. Ja da sam bio monstrum toliki, ona bi trebala da slavi dan kada sam je ostavio. Imam poruke u telefonu gde ja njoj pišem: "Odakle tvojoj drugarici pravo da piše Staniji, mojoj devojci", ako sam ja tebe varao, što bi onda meni ti ne bi rekla da ćeš drugarici da je*eš mater zbog toga i da nemaš veze s tim. Ako sam ja tebe varao sa Stanijom, kako možeš sa mnom da komuniciraš normalno?! Tada je tražila za krov, ma kisnućeš brate - rekao je Asmin, a onda se osvrnuo na Janjuša:

- Janjuš to radi da se dokaže, ali ja to ne podržavam. To da radi moj brat, rekao bih da nije u pravu. E sada, da Janjuš voli nju od srca i ona Janjuša, rekao bih da neću da se mešam. Te igre prljave, to ne podržavam. Ja sam nju branio par puta lažno, par puta stvarno. Lažno jer mi je rekla da je branim, ja se igram s Lukom i s Aneli, on gleda ništa mu nije jasno i ona kaže: "Prestani da me braniš lažno", ja kažem: "Ne, ti si majka mog deteta". Ja Janjuša gotivim, ali i da mi je brat rođeni, ne bih podržavao te kvarne igre - rekao je Asmin.

- Šta je s Dačom i sa Minom - pitao je voditelj.

- Ja ih gotivim, ali sam se malo distancirao, treba mi mir. Ja sam Minu zgotivio kao druga, ali mislim da je ona shvatila to drugačije. Čuo sam da ti je rekla da misli da je ona "Kačavenda 2" - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić