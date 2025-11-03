AKTUELNO

DANAS JE ZA NJU JAKO VAŽAN DAN! Bebica je verio na rođendan njenog oca, Macanović zaplakao: Imali smo haos, ali znam za šta sam se borio (VIDEO)

Teodora u šoku!

Teodora Delić nije mogla da sakrije reakciju, te je tako ponavljala da je šokirana.

- Ja sam u šoku, je l' znaš?! Mnogo te volim. Kako je lep prsten - rekla je Teodora.

Nakon ovoga, Bebica je održao govor, kako ga je posavetovao Bora Santana.

- Sa nama ste dve godine, znate šta smo sve prošli, imali smo haos, dosta toga se promenilo. Imali smo svašta nešto, znam za šta sam se borio, to sam želeo napolju da uradim i evo sada - rekao je Bebica.

- Ja sam u šoku, baš su odabrani ljudi ovde i oni koji nas iskreno podržavaju. Mislila sam da je neko iznenađenje, nisam očekivala prsten. Hvala ti ljubavi, volim te. I da kažem, srećan rođendan mom tati, volim te i mamu isto - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

