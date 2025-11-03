LJUBAV SE NE UČI, ONA SE OSEĆA! Bora Santana grca u suzama, svaki stih ga podseća na Milicu Kemez!? (VIDEO)

Nije mu lako uopšte!

Bora Santana u toku proslave veridbe Bebice i Teodore tražio je pesmu "Samo mene volela si lažno", te se ubrzo i rasplakao.

Svaka pesma ga ja pogađala direktno u srce, suze nije uspeo da sakrije ili smiri.

Marko Janjušević Janjuš mu je pružio utehu, te mu je tom prilikom skrenuo pažnju na gubitak koji je on živeo, kada mu je preminuo brat.

Ubrzo su nastavili samo da poručuju pesme, a Janjuš je istakao svoje simatije prem Dragani, a Bora prema Anastasiji, uprkos suzama koje je prolio.

- Ljubav se ne uči, ljubav se oseća - rekao je Bora.

Autor: A.Anđić