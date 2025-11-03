AKTUELNO

Volim tog čoveka: Milosava priznala da su ona i 17 godina mlađi Jovan u TAJNOJ VEZI, otkrila sve o svom ljubavnom životu: Pre 10 godina smo bili zajedno, na kraju se OBESIO (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Milosava nikad iskrenija!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Filipa Đukića sa devojkama po kući, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Milosavom Pravilović.

- Osećam se posebno, družim se sa Jovanom, dobri smo kao drugovi, za sada je tako kako jeste. Jako dobar momak, prijatan, zabavan, voli da se zeza i šali - rekla je Milosava.

- Je l' možemo da kažemo da si pronašla srodnu dušu - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Našla sam, jesam, ali ja razmišljam da dok smo ovde, nismo tu da budemo zajedno, a šta će biti sutra, ne mogu da garantujem. Ja sam njemu rekla da ako uđe neka dobra cura, da je on slobodan - rekla je Milosava.

- Je l' se zaljubila - pitao je Darko.

- Nisam se zaljubila, ja sam ga zavolela! Kod mene toga nema, da sam ja kao u oblacima. Garant, mogla bih da budem sa njim u vezi, nisam znala da smo u istoj temi. Znaš šta je radio sada?! Sa Tošom su se dogovorili za zadatak da vidi kako ja reagujem, stavio me na test, ja to nisam znala - rekla je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti je Jovan priznao neke emocije, simpatije - pitao je Darko.

- Stavili su me na test, ali Zorica nije mogla da izdrži, da on mene proveri da li sam ja iskrena. Ja nisam rijaliti igrač, ja se ponašam normalno, ja sam iskrena, idem srcem...Pre 10 godina sam zadnji put imala vezu, desilo se nešto i od tada više nikada nije. Bio je mladić, 13 godina mlađi od mene i on se obesio. Mislim da je Jovan mlađi 17 godina. Meni se sviđa, ja volim tog čoveka i on mene isto. Mi smo se dogovorili da pred svima pričamo da smo drugovi - rekla je Milosava.

- Čekaj, pa je l' ste vi u tajnoj vezi ili nešto - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa tako je, nisam mu dala da prizna. Jedino je bilo maženje i masaže - rekla je Milosava.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

