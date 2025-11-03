BILO JE TESNO! Darko Tanasijević saopštio ko ZAUVEK napušta Elitu 9, tišina u diskoteci jača od zvuka (VIDEO)

Tenzija dosegla vrhunac!
Nakon svih intervjua, voditeljka Dušica Jakovljević najavila je profile nominovanih takmičara.
Posle odgledanog ovog priloga, voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane takmičare u izolaciju, a među njima su: Uroš Stanić, Branko Živić, Miki Dudić i Luka Vujović.
Darko je odveo nominovane učesnike u diskoteku, te im je tako predstavio pravila igrice Velikog šefa. Nakon odigrane igrice, u kojoj učesnici nisu pratili pravila igrice, Darko je poništio igricu. Posle ovoga, Darko je saopštio glasove publike.
- Najmanje odsto glasova gledalaca ima osoba koja napušta Elitu ovog jutra. Elitu, odlukom gledalaca, napušta Branko - saopštio je Darko.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić