BILO JE TESNO! Darko Tanasijević saopštio ko ZAUVEK napušta Elitu 9, tišina u diskoteci jača od zvuka (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija dosegla vrhunac!

Nakon svih intervjua, voditeljka Dušica Jakovljević najavila je profile nominovanih takmičara.

Rekla mi je Zorica da ih je Asmin nagovarao: Boginja otkrila kako se nosi sa MONSTRUOZNOSTIMA Sare i Sandre, priznala da joj Kačavenda preči put ka An

Posle odgledanog ovog priloga, voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane takmičare u izolaciju, a među njima su: Uroš Stanić, Branko Živić, Miki Dudić i Luka Vujović.

Haos u cik zore! Anđelo i Ivan zaratili kao nikad pre, lete uvrede na sve strane (VIDEO)

Darko je odveo nominovane učesnike u diskoteku, te im je tako predstavio pravila igrice Velikog šefa. Nakon odigrane igrice, u kojoj učesnici nisu pratili pravila igrice, Darko je poništio igricu. Posle ovoga, Darko je saopštio glasove publike.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najmanje odsto glasova gledalaca ima osoba koja napušta Elitu ovog jutra. Elitu, odlukom gledalaca, napušta Branko - saopštio je Darko.

S cveta na cvet: Mina se vratila Terzi nakon muvanja sa Anđelom, izaziva ga svojim oblinama (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

