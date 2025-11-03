AKTUELNO

Domaći

KARAMBOL! Obezbeđenje napravilo živi zid, Janjuš podivljao zbog Ivana Marinkovića, pljušte prozivke (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Skandal epskih razmera!

Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković ušli su u žestok verbalni okršaj, te je obezbeđenje uletelo kako bi sprečilo da sukob eskalira.

- Je*aću ja tebe - rekao je Ivan.

SRAM TE BILO, BLATIŠ VERIDBU! Vanji i Dači pao mrak na oči, rešili da zaštite svoj klan od Miće i Ivana (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Klošar si ti, ima da te mučim ovde svaki dan, ti ovde nekoga da vređaš - rekao je Janjuš.

Nije ga sreća poslužila! Branko Živić otkrio zbog čega nije pronašao srodnu dušu u Eliti 9 (VIDEO)

- Šta te je povredilo?! Šta je bilo?! Šta je Jaško, je l' si jurio Bebicu?! Šta je, napili ste se pa širite mu*a - ponavljao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je*em te ja u usta, koga ćeš da provociraš ti?! Sada ćeš da vidiš kako ja provociram. Ja sam te spasio da ne biju, je*em te u usta lažljiva - rekao je Janjuš.

BILO JE TESNO! Darko Tanasijević saopštio ko ZAUVEK napušta Elitu 9, tišina u diskoteci jača od zvuka (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

