Cvileo si, spasio sam te kod Bore na rođendanu: Janjuš ne prestaje da urla zbog Ivana, OBEZBEĐENJE PREPLAVILO KUĆU (VIDEO)

Karambol u Beloj kući!

Marko Janjušević Janjuš nastavio je da urla po Beloj kući, te je tako vređao Ivana Marinkovića.

- Spasio sam ga kod Bore na rođendanu, hteli u bunar da ga bace...Evo videćeš da li mogu da te isprovociram. Ovaj mu polomio zube, on sad s njim dobar, kakvo je to go*no i smeće. On vređa nekoga, dvoje dece ima, decu na more nije poveo, nema ko ga nije prebio i on da glumi nekog šmekera - rekao je Janjuš.

- Da, baš sam čuo to - rekao je Ivan.

- Ja sam te spasio, rekao sam Šebezu da te ne diraju - urlao je Janjuš.

- Cvileo si i rekao si da nisi tako mislio i da smo se mi samo svađali - rekao je Anđelo.

- Kako da ne, to je tvoja priča - rekao je Ivan.

- Spasio fuk*ru jednu, ja im rekao, evo pitajte Anđela - rekao je Janjuš.

- Ko je napisao poruku?! To mogu tebi da kažu - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić