AKTUELNO

Domaći

Spavaća soba na nogama! Janjuš i Ivan ne prestaju sa svađom, haos se nastavlja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, karambol!

Marko Janjušević Janjuš došao je do spavaće sobe, te je tako nastavio svađu sa Ivanom Marinkovićem.

pročitajte još

On se brine za Nerija, nije pitao da vidi dete: Janjuš kipti od besa na Ivana, on i Vanja ga URNISALI (VIDEO)

- Je*em te u usta ta kvarna - urlao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti pričaš o kvarnoći?! Ja mogu da izdržim, a ti ne - rekao je Ivan.

- Možeš zato što si ku*ton. Ja te spašavam pi*ko jedna da te ne prebiju kao slinu - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Cvileo si, spasio sam te kod Bore na rođendanu: Janjuš ne prestaje da urla zbog Ivana, OBEZBEĐENJE PREPLAVILO KUĆU (VIDEO)

- Ko bre?! Šta pričaš?! Vi između sebe ne smete da vratite - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pi*ko jedna na ulicu ne smeš da izađeš, druga nemaš pi*ko jedna! Ti nekome da govoriš da je klošar - rekao je Janjuš.

pročitajte još

KARAMBOL! Obezbeđenje napravilo živi zid, Janjuš podivljao zbog Ivana Marinkovića, pljušte prozivke (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Spavaća soba na nogama! Miljana ponovo izaziva Kačavendu, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Nastavlja da pravi haos! Ivan ne prestaje da se buni, Janjuš stao u Kačavendinu odbranu (VIDEO)

Zadruga

ORI SE SPAVAĆA SOBA! Ena i Aleksandra zatresle zidove svađom, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Domaći

NE PRESTAJU SA PROVOKACIJAMA: Ivan napao Asmina jer se druži sa Kačavendom, nastao HAOS (VIDEO)

Domaći

GORI STUDIO U ŠIMANOVCIMA! Ivan otkrio da je zauzet, pa zaratio sa Anđelom Rankovićem: Čovek koji je razvod braka potpisao na WC šolji... (VIDEO)

Zadruga

Haos epskih razmera: Keneški i Rajačić u brutalnom klinču ne prestaju da se terorišu, reagovalo obezbeđenje! (VIDEO)