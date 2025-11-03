Spavaća soba na nogama! Janjuš i Ivan ne prestaju sa svađom, haos se nastavlja (VIDEO)

Au, karambol!

Marko Janjušević Janjuš došao je do spavaće sobe, te je tako nastavio svađu sa Ivanom Marinkovićem.

- Je*em te u usta ta kvarna - urlao je Janjuš.

- Ti pričaš o kvarnoći?! Ja mogu da izdržim, a ti ne - rekao je Ivan.

- Možeš zato što si ku*ton. Ja te spašavam pi*ko jedna da te ne prebiju kao slinu - rekao je Janjuš.

- Ko bre?! Šta pričaš?! Vi između sebe ne smete da vratite - rekao je Ivan.

- Pi*ko jedna na ulicu ne smeš da izađeš, druga nemaš pi*ko jedna! Ti nekome da govoriš da je klošar - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić