VERIDBA, SUZE I KARAMBOL! Bebica kleknuo pred Teodoru, Miroslava priznala da voli 17 godina mlađeg, a on je ZAUVEK NAPUSTIO ELITU! Evo šta je obeležilo noć za nama! (VIDEO)

Još jedna burna noć puna emocija, suza i iskrenih priznanja.

Tokom prethodne noći u "Eliti" je bilo veoma interesantno, s tim što je ovoga puta jedna ljubavna priča dobila svoje epilog, pa suze i emocije nisu mogle da se sakriju.

Kao i svake nedelje uveče sinoć je bilo "Izbacivanje", međutim, to nije jedino što je obeležilo noć za nama. Nenad Macanović Bebica je zaprosio svoju emotivnu partnerku Teodoru Delić, u romantičnom okruženju Rajskog ostrva i ona je pristala da mu bude žena.

Bajkovita dekoracija ostavila je bez daha kako zaljubljena golupčiće, tako i nekolicinu njihovih prijatelja koje su poveli sa sobom na ostrvo.

Hoćeš li biti do kraja života moja? - pitao je Bebica klečeći ispred Teodore.

Da, da - ponavljala je ona u suzama.

Nakon ovoga, Bebica je održao govor, kako ga je posavetovao Bora Santana.

Sa nama ste dve godine, znate šta smo sve prošli, imali smo haos, dosta toga se promenilo. Imali smo svašta nešto, znam za šta sam se borio, to sam želeo napolju da uradim i evo sada - rekao je Bebica.

Ja sam u šoku, baš su odabrani ljudi ovde i oni koji nas iskreno podržavaju. Mislila sam da je neko iznenađenje, nisam očekivala prsten. Hvala ti ljubavi, volim te. I da kažem, srećan rođendan mom tati, volim te i mamu isto - rekla je Teodora

Nakon veridbe usledila je luda žurka na ostrvu, kojoj je prisustvovao i voditalj Darko Tanasijević.

Za to vreme Mina Vrbaški i Anđelo Ranković završili su u strastvenom zagrljaju, a ona je u jednom trenutku i legla preko njega, što možete pogledati OVDE.

Ivan Marinković i Filip Đukić nisu bili optimistični po pitanju Bebicine i Teodorine veridbe, već su izjavili da ih prsten ne vezuje i da to zapravo ne mora ništa da znači.

Za to vreme Bora Santana se raspao na komade kada su ga pojedine pesme podsetile na njegovu ljubav sa Milicom Kemez, što možete pogledati OVDE.

U razgovoru sa Darkom, Miroslava Pravilović priznala je da se zaljubila, odnosno da je već zavolela Jovana.

Nisam se zaljubila, ja sam ga zavolela! Kod mene toga nema, da sam ja kao u oblacima. Garant, mogla bih da budem sa njim u vezi, nisam znala da smo u istoj temi. Znaš šta je radio sada?! Sa Tošom su se dogovorili za zadatak da vidi kako ja reagujem, stavio me na test, ja to nisam znala - rekla je Milosava.

Ni ova noć nije mogla da prođe bez svađe, pa su tako u verbalni obračun ušli Ivan Mariniković i Anđelo Ranković.

Nakon svega došao je i momenat za izbacivanje, a ove nedelje nominovani su bili Uroš Stanić, Branko Živić, Miki Dudić i Luka Vujović.

Najmanje odsto glasova gledalaca ima osoba koja napušta Elitu ovog jutra. Elitu, odlukom gledalaca, napušta Branko - saopštio je Darko.

Pred sam kraj noći, obezbeđenje je ponovo ušlo u Belu kuću, ovoga puta zbog Ivana Marinkovića i Marka Janjuševića Janjuša koji su se žestoko posvađali.

Posle romantične veribde, Bebica i Teodora su se prepustili strastima, pa su započeli vrelu akciju na Rajskom ostrvu, što možete pogledati OVDE.

Autor: R.L.