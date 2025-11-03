OD VEČERAS VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO! Ove noći očekuje vas VANREDNO UBACIVANJE! Niko neće ostati ravnodušan na OVO!

Bela kuća postaje bogatija za novog člana!

Kako su verni gledaoci televizije Pink već navikli, situacija u "Eliti" se menja iz dana u dan, a večeras sledi pravi "zemljotres".

Bela kuća će postati bogatija za novog takmičara, koji će, bez sumnje, napraviti pravi karabmol među elitarima.

Ne propustite da ove noći budete uz emisiju "Vanredno ubacivanje" i voditeljku Dušicu Jakovljević, koja će kao i uvek, novog učasnika prvo "preslišati" u studiju, a zatim ćemo ispratiti i ulazak, koji će sigurno pomrstiti konce mnogima.

Odmah nakon toga, počeće emisija "Izbor potrčka", pa i "Pretres nedelje" sa voditeljom Milanom Miloševićem, te ne sumnjamo da će i ovog ponedeljka Balkan "izgoreti".

Autor: R.L.