ON ĆE BITI VOĐA, ALI SLEDEĆE SEZONE! Bivši učesnik napravio HAOS u Beloj kući, svi ostali u šoku zbog njegovih reči! (VIDEO)

Ovo nije bilo prijatno.

I ovog ponedeljka Veliki šef poslao je pismo učesnicima "Elite", a oni su se veoma brzo okupili za stolom kako bi čuli sadržaj istog.

Branko Živić, koji je sinoć napustio Elitu, poslao je pismo sa novim vođom.

Ćao elitari, vođa će biti Bora Santana, ali možda sledeće sezone. Vođa će biti Sunčica, budite objektivni i ne sekirajte se. Dačo izvini ne bi bilo fer prema donjem domu - pisalo je kratko i jasno.

Onda se Sunčica Bajić obratila svima.

Mnogo mi žao što je otišao, lepo je pozitivan utisak ostavio na mene, sve mu najlepše želim i nadam se da se vidimo napolju - rekla je ona.

Autor: R.L.