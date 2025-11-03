AKTUELNO

Domaći

ON ĆE BITI VOĐA, ALI SLEDEĆE SEZONE! Bivši učesnik napravio HAOS u Beloj kući, svi ostali u šoku zbog njegovih reči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo nije bilo prijatno.

I ovog ponedeljka Veliki šef poslao je pismo učesnicima "Elite", a oni su se veoma brzo okupili za stolom kako bi čuli sadržaj istog.

Foto: TV Pink Printscreen

Branko Živić, koji je sinoć napustio Elitu, poslao je pismo sa novim vođom.

Foto: TV Pink Printscreen

Ćao elitari, vođa će biti Bora Santana, ali možda sledeće sezone. Vođa će biti Sunčica, budite objektivni i ne sekirajte se. Dačo izvini ne bi bilo fer prema donjem domu - pisalo je kratko i jasno.

Onda se Sunčica Bajić obratila svima.

Mnogo mi žao što je otišao, lepo je pozitivan utisak ostavio na mene, sve mu najlepše želim i nadam se da se vidimo napolju - rekla je ona.

Autor: R.L.

#ELITA

