SKANDALOZNA SVAĐA! Boginja i Sara ušle u klinč, pale strašne uvrede! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Odmah nakon pisma za vođu nastala je ogromna svađa između Sare Raičević i Tanje Stijelje Boginje.

Njih dve su se čašćavale užasnim uvredama, a Sara je pominjala i Boginjinu majku.

Foto: TV Pink Printscreen

Klošarko slomiću te, otvoriću ti glavu - vikala je Boginja.
Slaba si za mene ti, ko si ti - urlala je Sara Raičević.

Ostali učesnici nisu uspeli da ih smire.

Smiri se d*oljo - vikala je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Ideš kući još malo. Svinjo idi na mršavljenje - rekla je Boginja
Ne možeš biti bolja od one koja te rodila, je*em li ti mamu mrtvu - vikala je Sara.
Nikad nećeš biti trudna -- navela je Boginja.

Autor: R.L.

