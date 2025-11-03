SKANDALOZNA SVAĐA! Boginja i Sara ušle u klinč, pale strašne uvrede! (VIDEO)

Haos!
Odmah nakon pisma za vođu nastala je ogromna svađa između Sare Raičević i Tanje Stijelje Boginje.
Njih dve su se čašćavale užasnim uvredama, a Sara je pominjala i Boginjinu majku.
Klošarko slomiću te, otvoriću ti glavu - vikala je Boginja.
Slaba si za mene ti, ko si ti - urlala je Sara Raičević.
Ostali učesnici nisu uspeli da ih smire.
Smiri se d*oljo - vikala je Sara.
Ideš kući još malo. Svinjo idi na mršavljenje - rekla je Boginja
Ne možeš biti bolja od one koja te rodila, je*em li ti mamu mrtvu - vikala je Sara.
Nikad nećeš biti trudna -- navela je Boginja.
Autor: R.L.