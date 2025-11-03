ZARATILE ENA I PORŠELINA?! Čolićeva je otpratila sa društvenih mreža, a Slađa se odmah oglasila: Šuška se da je za sve kriv ON! (FOTO+VIDEO)

Novi skandal trese ušenice prethodne sezone najgledanijeg rijalitija!

Bivša rijaliti učesnica Slađa Lazić Poršelina sinoć je u jednom novosadskom loklau proslavila rođendan. Na glamuroznoj proslavi okupio se veliki broj njenih kolega iz rijalitija, prijatelja, ali i pripadnika sedme sile.

Među zvanicama našao se i brat pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, Mateja Ignjatović. Slađa je prisne kadrove sa pomenutim dečkom prodelila na svom Instagram profilu, a ubrzo je usledila još jedna objava koju niko nije očekivao.

Naime, jedan od Slađinih fanova joj se javio putem Instagrama i raspotivao se o razlozima zbog kojih je Ena Čolić otpratila Poršelinu.

- Slađo, zašto te Jelena Ena Čolić otpratila? Ljubomorna je nešto? -glasilo je pitanje, a Slađa je sve objavila i javno odgovorila:

- Kako se ja sprdam sa vašim životima i je*eno mi je zabavno -napisala je Slađa.

Podsetimo, Ena Čolić je u žižu javnosti dospela tokom prošle sezone najgledanijeg rijalitija, kada se saznalo da je bila u nekoj vrsti odnosa sa Ignjatovićem.

Nije do kraja razjašnjeno da li je Ena otpratila Slađu zbog druženja i intimnijih scena sa bratom Anđele Ignjatović ili se neka druga Slađina akcija krije iza Enine reakcije.

Svakako, ako je Ena otpratila Slađu zbog odnosa sa Ignjatovićem, a trenutno predstavlja da je u srećnoj vezi sa Jovanom Pejićem Pejom, ostaje nam da ispratimo kako će njen dečko reagovati na sve ovo, pošto Ena ovim postupkom odaje sumnju da emocije prema Mateji nije ugasila.

Autor: Pink.rs